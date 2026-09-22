Sarampión en México mantiene tendencia a la baja: Salud

septiembre 22, 2026

La Secretaría de Salud informó que la transmisión de sarampión en México mantiene una tendencia descendente sostenida, de acuerdo con la curva epidémica 2025-2026. Desde febrero de 2025 y hasta el corte del 17 de septiembre de 2026, se han confirmado de manera acumulada 19 mil 559 casos y solo 34 permanecen activos.

La dependencia atribuyó este avance al esfuerzo de vacunación que, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión y de las jornadas nacionales impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha superado las 36 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas en el país.

La Secretaría destacó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen, ya que una sola persona infectada puede transmitir el virus a entre 12 y 18 personas susceptibles, por lo que alcanzar y mantener coberturas elevadas de vacunación es fundamental para interrumpir las cadenas de transmisión.

La evidencia epidemiológica en México confirma la importancia de la vacunación: desde el inicio del brote, los casos se han presentado principalmente en personas sin antecedente vacunal, y el 91 por ciento de las defunciones acumuladas durante 2025-2026 ocurrieron en personas sin antecedente de vacunación, además de registrarse casos con otras comorbilidades.

97% de protección

La dependencia señaló que la aplicación de las dos dosis requeridas proporciona hasta 97 por ciento de protección, por lo que completar los esquemas de vacunación es fundamental para proteger a las personas y disminuir la circulación del virus.

Para identificar los lugares donde vacunarse, la dependencia puso a disposición el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx y el número telefónico 079.