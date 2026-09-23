Ahorrar desde la infancia: cómo ayudar a niñas y niños a construir una relación sana con el dinero: Afore SURA

Ahorrar desde la infancia: cómo ayudar a niñas y niños a construir una relación sana con el dinero: Afore SURA

septiembre 22, 2026

Hablar de dinero con niñas y niños no tiene que ser complicado ni esperar a una fecha específica del año. De hecho, el inicio del ciclo escolar puede convertirse en una oportunidad para reforzar buenas prácticas, como enseñarles a administrar sus útiles, planear pequeños gastos y destinar una parte de lo que reciben al ahorro.

En este sentido, la infancia es una etapa clave para formar hábitos que pueden acompañar a las personas durante toda su vida, y el ahorro es uno de ellos. Enseñarles a organizarse, definir metas y ser constantes puede ayudarles a comprender, desde experiencias cotidianas, que las decisiones financieras también se aprenden paso a paso.

“La educación financiera puede iniciar en casa, con conversaciones sencillas y ejemplos cercanos. Cuando niñas y niños aprenden a ponerse metas y a guardar una parte de lo que reciben, comienzan a entender que el ahorro es una herramienta para tomar mejores decisiones”, expresó Jessica Mejía, Directora Ejecutiva de Legal y Cumplimiento en Afore SURA.

El ahorro también se aprende en la vida diaria

Para acercar este aprendizaje a menores de edad, las familias pueden aprovechar momentos cotidianos: administrar el domingo o mesada, comparar precios antes de comprar algo, separar una parte de los regalos en efectivo o llevar un registro sencillo de avances. Estas prácticas permiten que niñas y niños relacionen el ahorro con objetivos concretos y comprendan que cuidar el dinero no significa dejar de disfrutarlo, sino aprender a usarlo con intención.

Como parte de su compromiso con la educación financiera, Afore SURA cuenta con un Centro de Ahorro para el Retiro en KidZania Cuicuilco, donde niñas y niños pueden aprender de manera práctica sobre el ahorro. Esto último es un ejemplo de cómo este proceso, el acompañamiento de madres, padres o tutores, es fundamental para traducir conceptos financieros en acciones simples y apropiadas para cada edad, sin perder de vista que el objetivo principal es formar hábitos positivos y sostenibles.

Cinco claves para enseñar a ahorrar desde la infancia

Comenzar con metas de corto plazo

Para que niñas y niños comprendan cómo funciona el ahorro, es recomendable comenzar con objetivos concretos y alcanzables, como comprar un juguete, un libro o algún artículo que deseen. Los padres pueden acompañarlos a definir cuánto cuesta aquello que quieren, cuánto pueden ahorrar y cuánto tiempo necesitarán para alcanzar su meta, de manera que comprendan cómo pequeñas cantidades acumuladas de forma constante pueden ayudarles a conseguir un objetivo.

Plantear objetivos de mediano plazo

Una vez que los niños hayan adquirido el hábito de ahorrar para metas pequeñas, pueden establecer objetivos que requieran mayor tiempo, como comprar una bicicleta, ahorrar para un curso o adquirir algún dispositivo. Los padres pueden ayudarlos a dividir estas metas en pequeños pasos y revisar periódicamente sus avances para fomentar la disciplina y la capacidad de priorizar.

Hablar también de metas de largo plazo

El ahorro no tiene que estar relacionado únicamente con aquello que niñas y niños quieren comprar próximamente; conforme crecen, también es posible explicarles que existen objetivos que se construyen a varios años, como continuar sus estudios, prepararse para una profesión o contar con recursos para su futuro.

Para este tipo de metas existen instrumentos financieros que permiten comenzar a construir un ahorro desde edades tempranas, como la Cuenta Afore Niños, dirigida a menores de edad y vinculada a la cuenta del padre, madre o tutor. Las familias pueden definir libremente la cantidad y frecuencia de las aportaciones y dar seguimiento al ahorro mediante sus Estados de Cuenta. Además, al cumplir la mayoría de edad, los recursos acumulados durante la infancia se transfieren automáticamente a la Cuenta Individual del joven.

Convertir el ahorro en un hábito

Más allá de la cantidad que se ahorre, lo importante es desarrollar constancia. Los padres pueden ayudar a sus hijos a destinar una cantidad fija de su domingo, mesada, regalos u otros ingresos ocasionales para una meta determinada, en lugar de esperar a guardar únicamente lo que sobre después de gastar.

Hacer visible el avance

Para mantener la motivación, es importante que niñas y niños puedan observar cómo avanza su ahorro. Llevar un registro visual sencillo puede ayudarles a identificar cuánto dinero han reunido, cuánto les falta y cuánto tiempo podrían necesitar para alcanzar su objetivo.

“La educación financiera comienza con pequeñas decisiones cotidianas. Enseñar a niñas y niños a establecer metas de corto, mediano y largo plazo les permite comprender que ahorrar no significa únicamente dejar de gastar, sino aprender a planear, tomar decisiones y trabajar de manera constante para alcanzar aquello que se proponen”, añadió Jessica Mejía.

Afore SURA trabaja para ayudar a las personas a alcanzar una mejor pensión al momento de su retiro y actuar desde hoy para lograrlo. Aprende más sobre las Afores en: https://afore.suramexico.com/afore/glosario.html.