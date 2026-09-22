AVANZAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN DIVERSOS SECTORES DE POZA RICA

septiembre 22, 2026

Poza Rica, Veracruz, a 22 de septiembre de 2026.– El Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, da seguimiento a las acciones de rehabilitación de la infraestructura de drenaje sanitario en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del Gobierno del Estado de Veracruz.

Durante un recorrido por los sitios donde actualmente se desarrollan estas intervenciones, la Presidenta Municipal constató los avances y destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno para atender las necesidades de la red sanitaria.

Las labores contemplan la instalación y rehabilitación de tramos de drenajes nuevos y la atención de descargas domiciliarias en distintas colonias y calles del municipio.

El Gobierno de Poza Rica mantiene comunicación y coordinación con las instancias responsables para facilitar el desarrollo de estas acciones y contribuir a que las intervenciones se lleven a cabo en los sectores que requieren atención.

Asimismo, se mantiene el seguimiento técnico de las zonas que presentan necesidades en materia de drenaje, a fin de identificar requerimientos y coordinar las acciones correspondientes para mejorar el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y las condiciones del servicio para las familias.