CON APOYO DEL GOBIERNO DE POZA RICA, 15 ATLETAS COMPETIRÁN EN LA PARALIMPIADA ESTATAL

agosto 16, 2026

Poza Rica, Veracruz, 16 de agosto de 2026.– Con el respaldo del Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez, 15 atletas del Club Tercos participarán en la Paralimpiada Estatal, luego de recibir material para sus entrenamientos, uniformes y apoyo para su traslado a esta competencia.

Durante la entrega, la Presidenta Municipal reconoció el esfuerzo, la disciplina y la constancia de las y los deportistas, quienes han dedicado meses de preparación para alcanzar esta etapa. Destacó que acompañar a las juventudes en sus procesos deportivos contribuye a generar oportunidades para su desarrollo y a fortalecer espacios de inclusión y participación.

Las y los atletas representarán a Poza Rica en la etapa estatal, llevando consigo el resultado de su preparación y el orgullo de formar parte de una delegación que ha trabajado con dedicación para alcanzar sus objetivos deportivos.

“En Poza Rica tenemos jóvenes que nos enseñan que no hay límites cuando hay ganas de salir adelante”, expresó Adanely Rodríguez, al destacar que el deporte fortalece la disciplina, la confianza y las oportunidades de desarrollo para las juventudes.

Con este apoyo, el Gobierno de Poza Rica acompaña a las y los deportistas en su preparación y reconoce su dedicación para alcanzar nuevas metas y representar al municipio en esta competencia.