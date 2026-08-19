Gobierno de Poza Rica arranca primera entrega de programas sociales

agosto 18, 2026

Poza Rica, Veracruz, 18 de agosto de 2026.– Con más de 3,500 personas reunidas en la Plaza Cívica, el Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez, arrancó la primera etapa de entrega de programas sociales, llevando apoyos directamente a las familias pozarricenses.

En esta primera jornada se entregaron 2,500 apoyos alimentarios,, además de 10,000 láminas para beneficiar a 1000 familias, contribuyendo a mejorar y proteger sus viviendas, dando un total de 3500 apoyos entregados hoy.

Los apoyos fueron asignados mediante convocatoria pública, difundida previamente a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y medios de comunicación, garantizando un proceso abierto y transparente.

A través del programa “La Esperanza en tu Hogar”, el Gobierno Municipal refrenda una forma de gobernar cercana a la gente, llevando la esperanza hasta la puerta de las familias y convirtiéndola en acciones concretas.

En su mensaje la presidenta municipal destacó que “Mientras exista una familia que necesite apoyo, una colonia que requiera atención o una desigualdad que tengamos que combatir, este Gobierno seguirá trabajando y no se cansará de servir.”

Con esta primera entrega, el Gobierno de Poza Rica demuestra que la esperanza se construye con hechos, con trabajo y con resultados que llegan directamente a las familias.