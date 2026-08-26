OBRA DE INFRAESTRUCTURA FORTALECE LA URBANIZACIÓN DE POZA DE CUERO

agosto 25, 2026

Poza Rica, Veracruz, 25 de agosto de 2026.– El Gobierno de Poza Rica dio el banderazo de inicio a una nueva obra de infraestructura urbana en la colonia Poza de Cuero, encabezada por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, con acciones encaminadas a mejorar la movilidad, los servicios públicos y las condiciones del entorno para las familias de este sector.

Los trabajos se desarrollarán sobre la calle Adolfo Ruiz Cortines, entre Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, donde se contempla la pavimentación con concreto hidráulico de un tramo de tres cuadras, además de la construcción de guarniciones y banquetas.

El proyecto también incluye la instalación de drenaje sanitario, red de agua potable y alumbrado público, integrando distintos servicios en una misma intervención para contribuir a una vialidad más funcional, segura y adecuada para el tránsito cotidiano de las familias.

Durante el arranque, la Presidenta Municipal destacó que la transformación urbana debe avanzar de manera ordenada y atender las necesidades que existen en las colonias. Señaló que contar con calles pavimentadas y servicios básicos favorece la movilidad y genera espacios más adecuados para niñas, niños, personas adultas mayores y la población en general.

Asimismo, subrayó que el Gobierno de Poza Rica mantiene una atención permanente a las solicitudes planteadas por la ciudadanía y trabaja para disminuir las diferencias en infraestructura entre los distintos sectores de la ciudad, priorizando acciones que representen beneficios directos para las familias.

Con el inicio de esta obra, el Gobierno de Poza Rica continúa fortaleciendo la infraestructura urbana del municipio mediante trabajos que atienden vialidades y servicios públicos, contribuyendo de manera gradual a mejorar las condiciones de vida y el entorno de las familias pozarricenses.