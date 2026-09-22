Sheinbaum pide estar pendientes por huracán ‘Polo’

septiembre 22, 2026

“Por ahora, no se prevé toque tierra”, precisa

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población de los estados del Pacífico a mantenerse en alerta ante la trayectoria del huracán Polo, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, aunque hasta el momento no se prevé que el centro del ciclón toque tierra de manera directa.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que Polo se desplaza de forma paralela a la costa y que sus principales efectos se concentrarán en Jalisco, Colima y Michoacán, por lo que pidió a los habitantes mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil.

“Hasta el momento son lluvias intensas, pero el huracán puede llegar a categoría cinco”, señaló

Sheinbaum, al subrayar que la trayectoria prevista mantiene al sistema sobre el océano Pacífico, bordeando el litoral mexicano.

El punto central de la alerta es que la ausencia de un impacto directo no significa que las comunidades costeras estén fuera de riesgo.

El huracán puede generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado aun cuando su núcleo permanezca mar adentro.

De acuerdo con reportes meteorológicos difundidos este martes, Polo ya alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Su centro se ubicaba frente al Pacífico mexicano, a cientos de kilómetros de las costas de Guerrero y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre una zona del litoral que comprende desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, debido a la posibilidad de condiciones de tormenta tropical.

También se pronostican lluvias importantes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de oleaje elevado en diferentes puntos de la costa.

La evolución del fenómeno ha sido rápida. Apenas el lunes, Polo era reportado como huracán categoría 1 y las autoridades advertían que podría intensificarse durante las siguientes horas.

Para este martes, el sistema ya había alcanzado su máxima categoría, aunque los pronósticos mantienen la previsión de que su núcleo permanezca frente a las costas mexicanas.

Ante este escenario, Sheinbaum insistió en que la población de las entidades ubicadas en el litoral del Pacífico debe seguir las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informada mediante los canales oficiales, particularmente ante posibles cambios en la trayectoria o intensidad del ciclón.

“Si hay alguna otra información, de inmediato se hará saber”, afirmó la Presidenta.