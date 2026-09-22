Productores de leche protestan por falta de pagos; llevan hasta cuatro semanas de atraso

Productores de leche protestan por falta de pagos; llevan hasta cuatro semanas de atraso

septiembre 22, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Productores de leche se manifestaron ante las oficinas de Liconsa ahora «Leche para el Bienestar», en la avenida Xalapa, para exigir el pago del producto que han entregado durante las últimas semanas.

Ismael Hernández Méndez, productor del centro de acopio de La Joya, explicó que alrededor de 30 a 35 productores de esa zona están afectados, mientras que en a nivel estatal serían unos 250 productores.

“Ya tiene dos semanas y vamos por la tercera o cuarta semana con esta. Estamos produciendo alrededor de 15 mil litros diarios, venimos pacíficamentea hablar a ver qué solución nos tienen”, señaló.

Explicó que el retraso afecta directamente a cerca de 35 familias de la zona, que deben cubrir gastos de alimentación, trabajadores y mantenimiento de sus actividades.

El precio que reciben por parte de Liconsa es de 11.45 pesos por litro, bajo el esquema de precio de garantía.

Los afectados señalaron que anteriormente habían registrado retrasos de aproximadamente una semana, pero aseguró que no recuerdan una situación similar de varias semanas consecutivas.

“Nosotros lo único que queremos es que realicen el pago que se nos debe y si no nos pagan se tomarán ciertas medidas porque aquí viene gente de Palma Sola, Xico, Naolinco y queremos una solución, ”, agregó otro de los quejosos.

Los productores señalaron además que desconocen el motivo del retraso y que hasta el momento no han recibido una explicación concreta sobre cuándo se realizará el pago.

“Queremos una solución rápida; no nos han dicho ni mañana ni pasado, nos siguen dando largas y no tenemos ninguna solución hasta el momento”, expresó.

El productor también lamentó la falta de apoyos para el sector y la desaparición de espacios de comercialización como los tianguis ganaderos.

“Nosotros nos sentimos abandonados, descobijados por parte del gobierno del estado”, sostuvo.

Advirtió que, si no obtienen una respuesta durante este martes, los productores podrían tomar otras medidas de protesta.

“Si no llegamos a una solución el día de hoy, se tomarán ciertas medidas”, añadió.