Veracruz registra 36 feminicidios en 2026

septiembre 22, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Durante el transcurso de 2026, la violencia contra las mujeres y la discrepancia en las estadísticas oficiales sobre feminicidios continúan como una materia pendiente y de constante debate en el estado de Veracruz.

Mientras los registros oficiales e independientes documentan decenas de asesinatos de mujeres, la exigencia de colectivas feministas y organizaciones civiles apunta a la reclasificación de delitos y a la atención oportuna de denuncias previas por violencia de género.

De acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana, de enero a agosto de 2026 se han contabilizado 36 feminicidios en la entidad.

La cifra muestra una variación a la baja de casi un 16 % respecto a los 43 casos registrados en el mismo periodo de 2025; sin embargo, los focos rojos persisten en demarcaciones urbanas y suburbanas del puerto de Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos y la región de las Altas Montañas.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refleja una cifra menor en sus informes mensuales sobre delitos de violencia contra las mujeres, donde se reconocen de forma oficial 22 carpetas de investigación judicializadas explícitamente bajo el protocolo de feminicidio en suelo veracruzano.

Esta diferencia entre los datos gubernamentales y los conteos de organismos independientes se debe a que una proporción significativa de los homicidios de mujeres es tipificada inicialmente por las fiscalías locales como homicidio doloso o culpa grave, excluyéndolos de la estadística de violencia feminicida.

Aunado a los feminicidios, las cifras del observatorio universitario reportan más de 200 agresiones físicas o psicológicas y cerca de 300 desapariciones de mujeres en territorio estatal durante el año, lo que mantiene activas las alertas por violencia de género decretadas en la entidad.

Esta problemática estadística y social cobra rostro en casos que escalan a la luz pública. Recientemente, en el puerto de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Jorge Eduardo M.D. por el feminicidio de su pareja, María Cristina, egresada de Economía.

La joven fue ingresada sin vida a la Cruz Roja el 8 de septiembre, y aunque el presunto agresor intentó deslindarse mediante redes sociales, las investigaciones culminaron con su captura el 20 de septiembre tras documentarse antecedentes de violencia sistemática.