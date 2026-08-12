CON OBRA INTEGRAL, GOBIERNO DE POZA RICA ATIENDE A FAMILIAS DE ARROYO DEL MAÍZ

agosto 11, 2026

El Gobierno de Poza Rica realizó el banderazo de una obra de infraestructura urbana en la colonia Arroyo del Maíz, atendiendo una necesidad planteada por las familias de este sector y dando continuidad al mejoramiento de las condiciones urbanas del municipio.

Los trabajos se llevarán a cabo en la calle Prócoro Sarmiento, entre Av. Papantla y Antonio Correo Rojas, donde se contempla la pavimentación con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de drenaje sanitario, red de agua potable y alumbrado público.

La Presidenta Municipal Adanely Rodríguez destacó que esta obra surge de las propuestas y prioridades expresadas directamente por las y los habitantes de la colonia, señaló tambiénque la intervención no contempla únicamente la pavimentación de la vialidad, sino también la incorporación de servicios básicos que permitan mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y bienestar de las familias que habitan en esta zona.

Así mismo, destacó que el desarrollo urbano debe procurar que las distintas colonias de Poza Rica cuenten con infraestructura adecuada y servicios públicos que permitan a sus habitantes desarrollarse en mejores condiciones, independientemente del sector de la ciudad en el que residan.

Por su parte, Julio César Contreras, presidente vecinal de la calle Prócoro Sarmiento, dirigió un mensaje en representación de las y los vecinos de la colonia Arroyo del Maíz, donde destacó la importancia de la obra para quienes habitan en este sector.

Gobierno de Poza Rica continuará recorriendo las colonias para conocer de manera directa las necesidades de la población y orientar el presupuesto público hacia proyectos que tengan un impacto favorable en la vida cotidiana de las familias.