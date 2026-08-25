CABILDO DE POZA RICA IMPULSA NUEVO PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES

agosto 24, 2026

Poza Rica, Veracruz, 24 de agosto de 2026.– El Cabildo de Poza Rica aprobó la creación del programa “Sazón y Corazón”, una iniciativa que será operada a través del Sistema DIF Municipal para brindar apoyo alimentario a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad.

Durante la sesión de Cabildo Abierto, la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez destacó la importancia de generar espacios de diálogo directo con las personas adultas mayores, escuchar sus propuestas y conocer sus necesidades, reconociendo la experiencia y las aportaciones que han realizado a la vida y desarrollo de Poza Rica.

En este ejercicio de participación ciudadana tomaron la palabra Carmen Luz Villegas Lucero, Yolanda Iturbide Mar, Cruz Jiménez Navarro y Cristina Lucero Landín Miranda, quienes compartieron sus opiniones y planteamientos ante las y los integrantes del Cabildo.

Como resultado de este encuentro, se aprobó el programa “Sazón y Corazón”, que contempla la entrega de alimentos preparados tres días al mes a personas adultas mayores previamente identificadas y valoradas por el Sistema DIF Municipal.

El programa contará con un esquema de atención periódico y focalizado, así como mecanismos de registro y seguimiento para documentar a las personas beneficiarias, las entregas realizadas y los recursos destinados, fortaleciendo la transparencia en su operación.

La Presidenta Municipal reconoció también el trabajo que realiza el Sistema DIF Municipal, encabezado por su Presidenta, Concepción Rodríguez, en la atención y acompañamiento de las personas adultas mayores.

Con la aprobación de “Sazón y Corazón”, el Cabildo de Poza Rica fortalece las acciones de atención a este sector de la población y establece un esquema de apoyo alimentario dirigido a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.