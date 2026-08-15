GOBIERNO DE POZA RICA LLEVA A CABO JORNADA DE DESCACHARRIZACIÓN EN LA COLONIA VICENTE HERRERA

agosto 14, 2026

Poza Rica, Veracruz, 14 de agosto de 2026.– El Gobierno de Poza Rica llevó a cabo una Jornada de Descacharrización en la colonia Vicente Herrera, con el propósito de contribuir a la eliminación de posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue y promover entre las familias medidas preventivas para el cuidado de la salud.

La jornada se realizó sobre la calle Niños Héroes, donde habitantes de la colonia participaron sacando de sus viviendas objetos en desuso que pudieran acumular agua y convertirse en sitios de reproducción del mosquito. En estas labores participaron personal de los Servicios de Salud de Veracruz, la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria.

La Presidenta Municipal Adanely Rodríguez también participó en la jornada y realizó recorridos casa por casa para dialogar directamente con las familias sobre la importancia de mantener patios y espacios exteriores libres de recipientes, cacharros y objetos que puedan almacenar agua.

Durante el recorrido se hizo énfasis en que la participación de las familias resulta fundamental para prevenir la proliferación del mosquito, por lo que se invitó a la población a mantener sus viviendas y patios limpios, retirar objetos que ya no utilicen y evitar la acumulación de agua.

El Gobierno de Poza Rica continuará coordinando jornadas de limpieza y prevención junto con las autoridades del sector salud, acercando estas labores a las colonias del municipio y promoviendo la participación de la ciudadanía en el cuidado de su entorno.