10 mil familias asistieron a la ceremonia del Grito de Idependencia en Poza Rica: Adanely Rodríguez

10 mil familias asistieron a la ceremonia del Grito de Idependencia en Poza Rica: Adanely Rodríguez

septiembre 17, 2026

Redacción/Xalapa. La presidenta municipal de Poza Rica de Hidalgo, Adanely Rodríguez Rodríguez, informó que alrededor de 10 mil familias asistieron a la ceremonia del tradicional Grito de Independencia.

En entrevista para En Contacto, la alcaldesa destacó que el Ayuntamiento prioriza la realización de eventos totalmente familiares, con el objetivo de que la población disfrute de las celebraciones patrias en un ambiente de convivencia y seguridad.