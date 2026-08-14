UV recibirá 72 mdp para reequipar sede de Poza Rica tras inundación: Rector

agosto 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Con el inicio del nuevo ciclo escolar, la Universidad Veracruzana (UV) garantizó el retorno a las aulas en las cinco regiones del estado, incluyendo la sede de Ciencias de la Salud en Poza Rica, la cual sufrió severas afectaciones por inundaciones en meses pasados.

El rector de la máxima casa de estudios en la entidad, Martín Aguilar Sánchez, confirmó que las actividades académicas en dicha unidad del norte del estado arrancaron con normalidad este viernes, tras concluir los trabajos de limpieza en coordinación con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

Detalló que, para resarcir los daños causados por el siniestro, el Gobierno del Estado, mediante el Fideicomiso Siniestros, destinará una bolsa cercana a los 72 millones de pesos, recursos que servirán para la adquisición de equipo universitario de última generación.

«Nos apoyaron en la limpieza, reestructuramos y adecuamos los espacios para usarlos inmediatamente. Ahora el Gobierno del Estado nos apoya con el complemento de equipo por una cantidad aproximada de 72 millones de pesos, los cuales se estarán recibiendo en un lapso de uno a tres meses», puntualizó.

Aguilar Sánchez destacó que para este periodo la UV amplió su oferta en 522 espacios adicionales en comparación con el ciclo anterior, lo que permitirá alcanzar una matrícula de más de 21 mil alumnos de nuevo ingreso una vez que concluya la última fase de lugares vacantes la próxima semana.

Asimismo, indicó que a lo largo de su gestión se han abierto más de 3 mil 400 nuevos lugares, con la meta de sumar entre 4 mil y 5 mil espacios al término del periodo administrativo completo.

Respecto a la viabilidad financiera para sostener el crecimiento de la comunidad estudiantil, el rector admitió que la expansión de la matrícula ha requerido una reorientación estratégica y un manejo austero del presupuesto ordinario.

Sin embargo, adelantó que iniciará una nueva ronda de negociaciones con las autoridades gubernamentales para solicitar un incremento en el presupuesto asignado a la Universidad Veracruzana para el siguiente ejercicio fiscal.