Aumenta 6.8% localización de tomas clandestinas en ductos de Pemex en Veracruz

septiembre 22, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El robo de hidrocarburo en la red de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa registrando una tendencia al alza en la entidad veracruzana.

Durante el primer semestre de 2026, en Veracruz se identificaron 94 tomas clandestinas, lo que representa un incremento del 6.82 por ciento en comparación con las 88 tomas detectadas en el mismo periodo del año 2025.

De acuerdo con un reporte elaborado por el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación de los Municipios (IGAVIM), con base en datos oficiales de Pemex obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública, la frecuencia con la que se localiza una perforación ilegal en territorio veracruzano equivale a un promedio de una toma clandestina cada día y 22 horas.

A nivel nacional, el estado de Veracruz se ubica en el lugar número 11 en la jerarquización de entidades federativas con mayor número de perforaciones a la infraestructura de la empresa productiva del Estado.

El listado es encabezado por Hidalgo con 1,467 tomas clandestinas, seguido de Jalisco con 992, Guanajuato con 431, Querétaro con 428 y el Estado de México con 314.

En el análisis municipal, el municipio de Agua Dulce, ubicado en la región sur de Veracruz, se mantiene como el foco rojo de la entidad en este delito. Ocupa la posición número 27 entre los 100 municipios con mayor registro de tomas clandestinas a nivel nacional, al sumar 51 perforaciones ilegales identificadas durante los primeros seis meses de 2026.

Asimismo, en el ranking nacional de los 100 municipios con mayor afectación por ordeña de ductos aparecen Sayula de Alemán y Tierra Blanca, ambos con 8 tomas clandestinas detectadas.

Más abajo en el listado se posiciona el municipio de Tuxpan, en la zona norte del estado, donde las autoridades contabilizaron 7 tomas clandestinas en el primer semestre del año.

A nivel nacional, la suma total de perforaciones ilegales en ductos de hidrocarburo alcanzó las 4,912 tomas clandestinas durante el primer semestre de 2026, lo que representó una ligera variación al alza del 0.61 por ciento respecto a las 4,882 registradas en el mismo semestre del año previo. En el país, la autoridad identifica una toma clandestina en promedio cada 53 minutos con 30 segundos.

En sus conclusiones, el IGAVIM destaca que el delito de extracción ilícita de combustible persiste en el país sin condiciones favorables de reducción, generando impactos no solo en términos de volumen robado, sino también en riesgos ecológicos, altos niveles de contaminación para las comunidades aledañas y un mercado ilícito que sostiene su dinámica económica.