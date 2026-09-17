PT no está a facto de que la UIF revise las cuentas bancarias de candidatos

PT no está a facto de que la UIF revise las cuentas bancarias de candidatos

septiembre 17, 2026

Xalapa, Ver.- El diputado Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT), se pronunció en contra de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda intervenir de manera general en todos los procesos electorales para revisar las condiciones financieras de los candidatos.

El legislador señaló que su partido no estuvo de acuerdo con una iniciativa que planteaba otorgar a la UIF facultades para intervenir en todos los procesos electorales, debido a que, desde su perspectiva, esto podría vulnerar a los partidos políticos.

Díaz Ávila argumentó que los partidos políticos ya están sujetos a distintas autoridades y mecanismos de revisión financiera, entre ellos la Secretaría de Hacienda, la propia UIF y solicitudes de información a instituciones bancarias.

“Estamos sujetos a Hacienda, a la UIF, estamos sujetos a la solicitud a los bancos. ¿Y quién la hace? Solamente el interesado, que muchas veces es gobierno federal o el gobierno del estado en los procesos locales”, señaló.

El diputado consideró que este esquema también genera una diferencia entre los partidos, pues mientras una autoridad puede solicitar información, los demás institutos políticos no necesariamente tienen acceso a los mismos datos.

“Los demás partidos estamos ajenos a poder solicitar información de los demás”, afirmó.

Partidos deben responder por sus candidatos

Ante la pregunta sobre cómo se puede evitar la postulación de personas vinculadas con grupos delictivos, Díaz Ávila sostuvo que cada partido debe asumir la responsabilidad sobre los candidatos que postula.

“Cada partido debería ser responsable, como era en los últimos años, cada partido somos responsables de los candidatos que metemos”, declaró.

Recordó que anteriormente se solicitaban documentos como cartas de no antecedentes y cartas de no antecedentes penales, aunque señaló que posteriormente estos requisitos fueron eliminados.

De acuerdo con el legislador, actualmente existe la posibilidad de que las personas declaren bajo su voluntad que no tienen algún problema legal.

Respecto a la información patrimonial y financiera de los candidatos, Díaz Ávila señaló que estos documentos ya forman parte de los requisitos de registro.

Indicó que durante el registro de candidaturas se entrega información relacionada con las cuentas bancarias y la declaración patrimonial.

Por ello, consideró que existen mecanismos de fiscalización y revisión dentro de los procesos electorales, aunque el PT ha expresado sus cuestionamientos a que la UIF tenga una intervención generalizada en ellos.