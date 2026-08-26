PRI analiza juicio político contra presidenta del INE; acusa subordinación a Morena

agosto 26, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La expresidenta del Gobierno de la Ciudad de México, María del Rosario Robles Berlanga, adelantó que el PRI analizará la posibilidad de promover un juicio político contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, a quien acusó de actuar de manera “subordinada” a los intereses del partido en el poder.

En conferencia de prensa en la sede del Comité Estatal del PRI, Robles Berlanga cuestionó el trabajo del órgano electoral y señaló que se ha desmantelado el servicio profesional de carrera para sustituir a personal con años de experiencia por personas afines a Morena.

La priista señaló que el INE ha sido omiso ante distintos hechos relacionados con los procesos electorales de 2025, entre ellos las campañas anticipadas y la presunta injerencia del crimen organizado.

“En Michoacán anularon varios distritos, sin embargo, validaron la elección de gobernador. Dijeron que sí hay evidencia de la intervención del crimen organizado, pero no hay suficientes para anular la elección de gobernador”.

También se refirió a lo ocurrido en Sinaloa:

“En Sinaloa, fue más que obvio, levantaron a la gente el día de la elección y han sido omisos frente a las acciones de los servidores de la nación con los recursos públicos, son omisos de las declaraciones de Mario Delgado diciendo que el dinero (de las becas) los manda la presidenta, cuando es dinero de todos los mexicanos”.

Cuestiona restricciones a la oposición

Robles Berlanga también cuestionó las medidas que, dijo, el INE ha aplicado a integrantes de la oposición, particularmente las restricciones para utilizar expresiones como “narcopartido” y “narcogobierno”.

“El árbitro se está convirtiendo en un censor y se usa la violencia política para acallar voces, una lucha de toda la vida de las mujeres ahora en contra de la libre expresión de las ideas”.

La exfuncionaria recordó que en 2024 salió en defensa del INE y señaló que ahora considera que el órgano electoral está al servicio del partido en el poder.

Por ello, insistió en que es viable iniciar un juicio político contra la presidenta del INE.

“En la última sesión la presidenta amenazó con usar la fuerza pública para sacar a los representantes de partidos políticos, yo ayer lo dije con sarcasmo, ni en la época de Bartlett se llegó a tanto”.