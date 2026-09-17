Acciones de Seguridad del Paciente se fortalecen en el Hospital “Luis F. Nachón” en beneficio de los pacientes

Acciones de Seguridad del Paciente se fortalecen en el Hospital “Luis F. Nachón” en beneficio de los pacientes

septiembre 17, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La seguridad del paciente es fundamental en el cumplimiento del objetivo de los trabajadores del sector salud, cuidar al paciente, aseveró el director del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, Alfredo Poblete Velázquez, en la inauguración de las actividades correspondientes al Día Mundial de Seguridad del Paciente en este nosocomio.

Ante personal médico, enfermería, médicos en formación y personal administrativo que participaron en el curso de Seguridad del Paciente 2026, desde el auditorio “Dr. Mario de la Garza” el responsable de la unidad hospitalaria los exhortó a no olvidar brindar atención de calidad y con calidez.

Las actividades se realizan en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemora este 17 de septiembre bajo el lema “¡Atención segura para toda la vida!” Y como tema central “Atención segura para las enfermedades no transmisibles (ENT)”.

“La seguridad del paciente no depende nada más de grandes estrategias, se construye en lo cotidiano, se construye cuando verificamos un medicamento, cuando identificamos correctamente el nombre del paciente, cuando nos comunicamos de manera clara y efectiva, cuando prevenimos infecciones, cuando detectamos un riesgo a tiempo y sobre todo cuando tenemos la capacidad de entender que algo se puede hacer mejor”.

Poblete Velázquez aseguró que más allá de la conmemoración, se aproveche la oportunidad de reflexionar sobre la manera en que se atienden a los pacientes, cómo se trabaja con empatía y buscar la mejoría de los pacientes del Hospital.

“Estoy convencido que una institución madura es aquella que a pesar de los problemas aprende de ellos y ve la manera de solucionarlos y superarlos. La seguridad del paciente no depende solo del área de calidad o la dirección, subdirección, médicos o enfermeros, depende de todo el personal del hospital, todos somos un eslabón importante en la cadena de atención del paciente”.

Además, si bien reconoció que el Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” enfrenta retos muy importantes, se cuenta con trabajadores muy comprometidos, y que todos los días se esfuerzan de manera extra para brindar una atención a la población.

Finalmente, refirió que la Seguridad del Paciente no se construye en una campaña de una semana, se construye todos los días en beneficio de la población que está bajo su responsabilidad.

ATIENDE HOSPITAL “NACHÓN” PUNTOS

IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Seguridad del Paciente, se capacitó al personal y médicos en formación sobre temas importantes, como es el “Trato Digno con enfoque en la disminución de riesgos”; conceptos básicos en seguridad del paciente y la importancia en la comunicación de riesgos”; “Acciones esenciales en seguridad del paciente”; “Seguridad en el proceso de medicación”; e “IAAS y Seguridad del paciente”.

Hay que destacar que el objetivo de esta conmemoración es concientizar sobre los riesgos de seguridad del paciente con enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes, cardiovasculares y respiratorias crónicas; promover la participación activa de los pacientes y las comunidades en la detección de riesgos y creación de soluciones; y apoyar al personal de salud en prácticas seguras.