GP de Morena en el Senado respetará decisión de Inzunza: “Nacho” Mier

GP de Morena en el Senado respetará decisión de Inzunza: “Nacho” Mier

agosto 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La decisión de Enrique Insunza de separarse del grupo parlamentario de Morena en el Senado y mantenerse como legislador sin partido político, abrió un nuevo frente para la bancada oficialista, aunque sus principales integrantes descartaron que, por ahora, su salida represente un riesgo para la construcción de mayorías calificadas en la Cámara Alta.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, afirmó que la determinación del senador es de carácter personal y que, aunque se le pidió reconsiderar su decisión, el grupo parlamentario respetará su postura.

Explicó que sostuvo este lunes una conversación con Insunza y le manifestó la conveniencia de permanecer dentro de la bancada, pero finalmente optó por separarse.

“Es una decisión personal que se respeta”, sostuvo Mier, quien señaló que Morena no se distraerá de su agenda legislativa ni del respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre el impacto que tendría la salida de Insunza en la mayoría calificada, respondió que será analizado conforme se presenten las iniciativas que requieran ese número de votos.

El coordinador morenista también aclaró que la invitación que recibió Insunza no fue exclusiva para él, sino que la dirigencia y los integrantes de la bancada han planteado en general la necesidad de mantener cohesión.

Respecto a si debería renunciar también a Morena, Mier señaló que esa determinación corresponde a los órganos del partido.

Desde el Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín coincidió en que se trata de una decisión personal y consideró que la bancada de Morena no sufrirá una afectación significativa.

Sin embargo, sostuvo que el senador debió actuar con mayor prudencia y procesar su decisión junto con su grupo parlamentario.

El legislador calificó como lamentable que el caso haya llegado a este punto y consideró que el llamado de la presidenta de la República a actuar con prudencia también es aplicable a Insunza.

No obstante, descartó que su separación represente un golpe político para Morena.

El vicecoordinador de Morena, Higinio Martínez, también reconoció el derecho del senador a separarse de la bancada y regresar al Senado como independiente.

Señaló que ahora corresponde al partido valorar políticamente la decisión, mientras los legisladores deberán concentrarse en alcanzar las mayorías necesarias para sacar adelante las iniciativas.

La oposición, en cambio, elevó el tono de las críticas.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, consideró que Insunza debe asumir las consecuencias de su decisión y rechazó que el tricolor pudiera recibirlo eventualmente en su bancada.

Señaló que el tema corresponde a Morena y al propio senador.

Más severo fue el senador priista Pablo Ángulo, quien calificó la separación como una “simulación” y sostuvo que Insunza debería renunciar a su escaño y ponerse a disposición de las autoridades ante los señalamientos que, según afirmó, existen en su contra.

Ángulo vinculó además el caso con el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acusó a Morena de permitir que permanezcan en cargos públicos personajes sobre los que existen señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.