MORENA designa a Nora Ruvalcaba para ir por la gubernatura de Aguascalientes

MORENA designa a Nora Ruvalcaba para ir por la gubernatura de Aguascalientes

agosto 25, 2026

Será la cuarta vez que buscará el cargo, la segunda con los guindas

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Morena dio el primer paso formal para construir una alianza electoral rumbo a 2027 en Aguascalientes al designar a la senadora Nora Rubalcava como coordinadora estatal de los Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una posición que al coloca como la principal figura del movimiento para disputar el gobierno estatal.

La definición fue anunciada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, después de revisar los registros de las aspirantes y los resultados de la encuesta interna realizada en la entidad.

La decisión fue respaldada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que reconoció los resultados del ejercicio y anunció su incorporación a los trabajos de organización.

Durante el acto, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlali Hernández, informó que Rubalcava fue la elegida entre las aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos por Morena.

Explicó que, además del proceso interno morenista, se trabaja con los partidos aliados para construir definiciones conjuntas en los estados donde participarán en coalición.

La dirigencia del Partido Verde destacó que los resultados de la encuesta serían vinculantes y aseguró que, a partir de la designación, comenzará una etapa de coordinación entre las fuerzas políticas para presentar una opción competitiva en Aguascalientes.

El dirigente del PVEM sostuvo que existen condiciones para buscar una alternancia en el estado, por lo que llamó a comenzar desde ahora los trabajos de organización territorial de cara al proceso electoral de 2027.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó que la definición en Aguascalientes se logró con un mensaje de unidad entre las tres aspirantes que participaron en el proceso: Nora Rubalcava, Salma Luévano y Jenny López Valenzuela, esta última representante del Partido Verde.

Montiel subrayó que la candidatura interna se construyó privilegiando la unidad y reconoció la trayectoria política de Rubalcava, quien actualmente es senadora de la República y ha ocupado distintos cargos públicos.

Entre su trayectoria se encuentra la docencia durante más de tres décadas, así como cargos en la administración pública federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fue delegada metropolitana del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, delegada del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Baja California y subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. También fue delegada de la Secretaría de Bienestar.

Montiel destacó además que Rubalcava es fundadora de Morena y ha participado durante casi tres décadas en el movimiento político encabezado por López Obrador.

Al rendir protesta, Rubalcava llamó a sus excontendientes a dejar atrás las diferencias de la competencia interna y construir un bloque unido, organizado y competitivo.

Afirmó que el objetivo será sumar a Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y, principalmente, a la ciudadanía de Aguascalientes.

“Hoy culmina la competencia interna y comienza la consolidación del proyecto que verá su luz en el año 2027”, sostuvo.

La nueva coordinadora anunció que recorrerá el estado municipio por municipio, colonia por colonia y comunidad por comunidad para escuchar las necesidades de la población y convertirlas en una agenda política.

También expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que los trabajos estarán orientados a difundir y defender los resultados de la llamada Cuarta Transformación.

Rubalcava aseguró que pondrá “toda su fuerza” al servicio del estado y que buscará sentar las bases de la transformación en la entidad que la vio nacer.