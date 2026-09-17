Tras inconformidad de vecinos de la Dos de Abril, modifica proyecto hidráulico

Tras inconformidad de vecinos de la Dos de Abril, modifica proyecto hidráulico

septiembre 17, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El director de Obras Públicas municipal, Manuel Almazán Caudillo, dio a conocer que, tras las protestas de vecinos de la colonia Dos de Abril, en Xalapa, el Ayuntamiento modificó el proyecto de infraestructura hidráulica previsto para la zona y determinó no intervenir la calle Del 57.

Explicó que la obra busca resolver los problemas de inundación que se presentan sobre la avenida Américas, principalmente en el cruce con Independencia, mediante una modificación en la trayectoria de la tubería existente.

“Vamos a modificar la trayectoria de la tubería existente que actualmente pasa por debajo de unos predios particulares”, detalló.

Detalló que con la intervención se pretende mejorar el desfogue del agua pluvial y conectar la infraestructura con el sistema que ya existe en la zona, además de rehabilitar el drenaje sanitario de la calle Hernán Cortés.

El funcionario reconoció que el proyecto original elaborado por CMAS sí contemplaba trabajos sobre la calle Del 57.

“El proyecto inicial que hizo CMAS sí consideraba la sustitución de todo el pluvial, incluyendo sobre la calle Del 57”, señaló.

Sin embargo, habitantes de esta vialidad se manifestaron para exigir que la calle no fuera intervenida.

“Lo que le pedían a la alcaldesa era que no se tocara su calle, que no se hiciera un trabajo sobre esta calle”, explicó.

Ante la inconformidad, el gobierno municipal modificó el planteamiento inicial.

“A raíz de su inconformidad o su manifestación, la alcaldesa nos instruyó para que se hiciera una modificación al proyecto. Se hizo lo propio”, indicó.

Con los cambios, las labores se concentrarán únicamente sobre avenida Américas y en la conexión con Hernán Cortés.

“Únicamente vamos a trabajar sobre Américas y la conexión con Hernán Cortés”, puntualizó.

J.J. Panes, pendiente de proyecto integral

El director de Obras Públicas también se refirió a las protestas de vecinos de la calle J.J. Panes, donde existe una demanda de intervención por las condiciones de la vialidad.

Explicó que CMAS deberá trabajar en un proyecto para rehabilitar las redes de drenaje y agua potable, mientras que Obras Públicas elaborará el correspondiente a la pavimentación.