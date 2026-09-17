Mueren dos militares y uno más resulta gravemente herido tras choque frontal en la Xalapa-Perote

septiembre 17, 2026

Juan David Castilla

Dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) perdieron la vida y uno más resultó gravemente herido luego de un accidente automovilístico registrado la mañana de este jueves sobre la carretera federal Xalapa-Perote, a la altura del tramo conocido como Los Merenderos, dentro del municipio de Acajete.

Los hechos ocurrieron cuando los tres uniformados viajaban a bordo de un automóvil compacto tipo Jetta, color blanco. De acuerdo con los primeros reportes periciales, el conductor de la unidad habría intentado realizar una maniobra de rebase, lo que provocó que invadiera el carril contrario y se estrellara de frente contra un tráiler que circulaba en la zona.

Debido al fuerte impacto, una mujer y un hombre pertenecientes a la institución armada fallecieron de manera instantánea, quedando sus cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo.

Un tercer ocupante, identificado como César Bravo, sobrevivió a la colisión con lesiones de gravedad, por lo que fue atendido por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y trasladado de emergencia al Centro de Alta Especialidad (CAE) «Dr. Rafael Lucio» en Xalapa.

Al sitio acudieron rescatistas del Escuadrón Nacional de Rescate para coordinar las maniobras de extracción de las víctimas mortales mediante equipo hidráulico, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los restos.

El siniestro provocó un prolongado cierre parcial de la vía federal con dirección a la capital veracruzana, generando una severa carga vehicular.