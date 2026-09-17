En tiempo, rehabilitación de carreteras del país

septiembre 17, 2026

A este paquete se suman 402 puentes, entre construcciones, reconstrucciones y acciones de conservación

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La administración federal prevé intervenir casi 11 mil 400 kilómetros de caminos y carreteras, con una inversión global de 647 mil millones de pesos, como parte de un programa que contempla nuevas vialidades, ampliaciones, puentes, distribuidores y caminos artesanales en distintas regiones de México.

Durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, detalló los avances y metas del programa carretero, cuyo objetivo es mejorar la conectividad regional y reducir los tiempos de traslado en corredores considerados estratégicos para el movimiento de personas y mercancías.

En el rubro de caminos prioritarios, explicó que durante la administración se contempla la construcción de 3 mil 161 kilómetros, con una inversión de 154 mil millones de pesos.

Hasta el momento se reportan 11 proyectos: dos concluidos, ocho en proceso y uno por iniciar. Los tramos terminados representan 407 kilómetros, mientras que mil 113 kilómetros se encuentran en ejecución.

Entre las obras concluidas destacó la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Sonora con Chihuahua.

El proyecto permitió reducir de cinco horas y media a aproximadamente una hora y media el recorrido, mediante la construcción de 134 kilómetros en un periodo cercano a 10 meses y con una inversión de mil 800 millones de pesos.

También resaltó la conexión Ignacio-Tayoltita, entre Sinaloa y Durango, donde el tiempo de traslado pasó de 10 horas a una hora y media.

La obra incluye 18 estructuras, entre ellas 14 puentes y tres viaductos, y se encuentra en operación desde agosto de 2026.

El programa contempla además corredores que buscan fortalecer la comunicación entre regiones productivas y puertos. Uno de ellos es Guaymas-Chihuahua, que permitirá conectar el puerto sonorense con el norte del país y cuyo desarrollo contempla nuevos kilómetros de carretera durante 2026.

Otro proyecto relevante es el eje Macuspana-Escárcega, en Tabasco y Campeche, que forma parte de una conexión carretera desde la península hacia el centro y norte del país. El proyecto contempla 250 kilómetros y la ampliación a cuatro carriles en distintos tramos.

La estrategia también alcanza Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Chiapas y la península de Baja California. En Chiapas, por ejemplo, la carretera Palenque-Ocosingo contempla túneles, viaductos y puentes para mejorar la comunicación de poblaciones ubicadas en la Sierra Madre.

A este paquete se suman 402 puentes, entre construcciones, reconstrucciones y acciones de conservación, con una longitud acumulada de 107 kilómetros.

De acuerdo con el funcionario, 163 ya están concluidos y el programa registra un avance de 41 por ciento. Entre las obras destaca el puente Nichupté, en Quintana Roo, de 11 kilómetros, que redujo recorridos que podían superar los 45 minutos a aproximadamente 10 minutos.

En materia de autopistas, la SICT reportó una inversión de 100 mil millones de pesos para 802 kilómetros, además de proyectos adicionales que suman mil 582 kilómetros y 193 mil millones de pesos.

Entre las obras se encuentran diversos tramos en Michoacán, Colima, Jalisco, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas y otras entidades.

El programa incorpora igualmente 4 mil 554 kilómetros de caminos artesanales, con una inversión estimada de 32 mil millones de pesos.

Este componente representa, según la exposición de Esteva, 20 por ciento más kilómetros que los realizados durante la administración anterior.

En conjunto, la infraestructura proyectada busca atender tanto corredores nacionales como regiones con menor conectividad.

El secretario resumió que la intervención total alcanzará casi 11 mil 400 kilómetros, de los cuales mil 800 ya están concluidos y 4 mil 223 se encuentran en proceso, con una inversión total de 647 mil millones de pesos, incluida la participación de Banobras.