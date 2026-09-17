Se depura censo de familias para reubicación en municipios del norte de Veracruz

Se depura censo de familias para reubicación en municipios del norte de Veracruz

septiembre 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se estima que serán reubicadas alrededor de 3 mil 500 familias que fueron afectadas por el temporal lluvioso de octubre pasado en municipios como Poza Rica, Álamo y Tempoal, informó el titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en el estado de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez.

El funcionario federal dijo que ya se hicieron los recorridos de reconocimiento y ahora se enfocan en el trabajo de escritorio para confirmar que los beneficiados sean los legítimos propietarios de las viviendas dañadas por las inundaciones.

Entrevistado en el marco de la Guardia de Honor en el monumento a Don Miguel Hidalgo y Costilla, refirió que en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y con las autoridades estatal de Protección Civil y del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), se hacen las mesas de trabajo.

“Hemos hecho recorridos para identificar las familias que fueron afectadas en cada uno de los municipios y localidades, porque en base a esa información, las personas tendrán que ser reubicadas de acuerdo a la situación de riesgo”.

Destacó que ya hay terrenos en donde reubicar en la zona de Coatzintla y Álamo para reubicar algunas familias.

“El censo está muy avanzado, los recorridos ya están al 100 por ciento, lo que pasa es que hay un trabajo de escritorio para ver que las personas, en base a la información que dan, sean realmente las propietarias de las viviendas”, dijo.

Consideró que en unas semanas más se podrá dar a conocer el número total de las personas a reubicarse, aunque se hablaba de 3 mil 500 familias, pero hay que seguir con el ajuste.

Finalmente, señaló que sabe que la CONAVI empezó el proceso de construcción de viviendas para los afectados.