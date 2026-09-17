Saldo blanco en festejos del grito de independencia en el Puerto de Veracruz: Rosa María Hernández Espejo

Saldo blanco en festejos del grito de independencia en el Puerto de Veracruz: Rosa María Hernández Espejo

septiembre 17, 2026

Redacción/Xalapa. La presidenta municipal del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, informó que las festividades del Grito de Independencia y el desfile militar se desarrollaron con saldo blanco y la participación de turistas.

En entrevista para En Contacto, la alcaldesa destacó la realización del desfile militar, que tenía al menos ocho años sin llevarse a cabo en la ciudad, así como la afluencia de visitantes que acudieron a disfrutar de las actividades conmemorativas.