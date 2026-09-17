Todo listo para el Segundo #MacroSimulacro 2026

septiembre 17, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional de 2026, ejercicio que movilizará a las 32 entidades federativas y permitirá evaluar la capacidad de respuesta del país ante una eventual emergencia por sismo, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

La funcionaria destacó que, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se realizan al menos dos simulacros nacionales al año como parte de la estrategia para fortalecer la prevención y preparación de la población ante fenómenos naturales.

Una de las particularidades de este ejercicio será que por primera ocasión se realizará en sábado, una decisión que, de acuerdo con Protección Civil, permitirá una mayor participación de la población desde sus hogares y facilitará la elaboración y puesta en práctica de un plan familiar de emergencia.

El simulacro tendrá como hipótesis central un sismo, aunque las características del ejercicio serán adaptadas a las condiciones y riesgos de cada región del país.

La intención es que las familias identifiquen con anticipación las responsabilidades de cada integrante, las rutas de evacuación y las acciones que deben realizar en caso de una emergencia real.

Uno de los elementos centrales será el sistema de alertamiento a través de telefonía celular.

Velázquez informó que a las 12:00 horas, tiempo del Centro de México, sonarán los teléfonos celulares en todo el territorio nacional, con un alcance superior a 80 millones de dispositivos.

La coordinadora nacional de Protección Civil resaltó que México se encuentra entre los países del continente americano que cuentan con este mecanismo de alertamiento mediante telefonía celular, lo que representa una herramienta adicional para ampliar la capacidad de aviso a la población.

De manera paralela, se activará la alerta sísmica mediante 23 mil altavoces, distribuidos principalmente en entidades ubicadas en la región del Pacífico y en la zona centro del país.

Las actividades comenzarán desde las primeras horas del 19 de septiembre.

A las 7:19 de la mañana se realizará el izamiento de bandera en el Zócalo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por integrantes de su gabinete y autoridades de la Ciudad de México, como parte de los actos para recordar a las personas afectadas y fallecidas por los sismos de 1985 y 2017.

Posteriormente, a las 12:00 horas, se desarrollará el simulacro simultáneo en todo el país.

Después del ejercicio se instalará el Comité Nacional de Emergencias, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En esta sesión participarán autoridades federales y los gobernadores y gobernadoras de las 32 entidades federativas.

El objetivo será concentrar información sobre el desarrollo del simulacro, conocer los resultados obtenidos en cada estado y revisar la capacidad de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Velázquez señaló que este encuentro también permitirá al gobierno federal presentar el estado de fuerza y las capacidades desarrolladas para atender una eventual emergencia, así como los trabajos de preparación realizados durante los últimos años.

Protección Civil llamó a la población a participar desde sus hogares y aprovechar el simulacro para establecer o actualizar su plan familiar de protección.