PRESENTA GOBIERNO DE POZA RICA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL MES DE LA JUVENTUD 2026

agosto 10, 2026

Poza Rica, Veracruz, a 10 de agosto de 2026.– Con el objetivo de reconocer, impulsar y fortalecer la participación de las juventudes, el Gobierno de Poza Rica, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, presentó la agenda de actividades conmemorativas del Mes de la Juventud 2026, una iniciativa coordinada con la Dirección de Juventud y la Regiduría Octava que busca generar espacios de participación, desarrollo, expresión, bienestar y reconocimiento para las y los jóvenes del municipio.

Durante agosto se desarrollará un programa integral de actividades gratuitas que contempla eventos, culturales, deportivos, académicos, de emprendimiento y de vinculación laboral, con el propósito de promover la participación de las juventudes, fortalecer el ejercicio de sus derechos y brindar oportunidades para su desarrollo personal y comunitario.

Dentro de las actividades se realizará la toma de protesta del Cabildo Juvenil; continuará con la Sesión de Cabildo Juvenil, el encuentro de emprendimiento y música “Vibreo”, la ceremonia de pesaje de boxeadores profesionales, el Mercado Joven y la exhibición de box “ Guantes por la Esperanza”, además de la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes, una carrera atlética y expo juvenil saludable.

Como parte de esta conmemoración también se presentó la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026, que será entregado el 31 de agosto y reconocerá iniciativas destacadas en las categorías Social y Ambiental, distinguiendo a jóvenes cuyo trabajo contribuya al bienestar de la comunidad y al cuidado del medio ambiente.

Con esta agenda, el Gobierno de Poza Rica invita a las y los jóvenes a participar activamente en las actividades programadas durante el mes de agosto, aprovechando estos espacios gratuitos de convivencia, aprendizaje, deporte, cultura y desarrollo, fortaleciendo su participación en la vida pública y comunitaria del municipio.