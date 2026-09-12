Obras viales y tráfico duplican tiempo de recorrido del transporte público en Xalapa: SUX

septiembre 12, 2026

Isabel Xalapa, Ver.- Las obras viales y el incremento del tráfico en Xalapa han provocado que los recorridos del transporte público prácticamente dupliquen su duración, al pasar de una hora y media o una hora 40 minutos a trayectos de hasta tres horas y media, afirmó Óscar Luis Ceballos Ramírez, presidente del Servicio Urbano de Xalapa (SUX).

El representante del transporte explicó que los retrasos no se deben únicamente a la operación de las unidades, sino a las condiciones actuales de movilidad en la capital, donde se realizan distintas obras y cada vez circulan más vehículos.

“Anteriormente, una vuelta que era de hora y media, hora 40, hoy se está dando una vuelta de 3 horas hasta 3 horas y media, dependiendo el tráfico”.

El aumento en los tiempos de recorrido también representa un mayor gasto para los transportistas, principalmente por el consumo de combustible, debido a que las unidades permanecen más tiempo encendidas durante los trayectos.

“Es en el desgaste de combustible, ya que son más horas de estar las unidades encendidas”.

Ramírez consideró que el problema de movilidad en Xalapa requiere de un trabajo conjunto entre los transportistas y el gobierno, debido al crecimiento del parque vehicular y a las condiciones de las calles de la ciudad.

“Como bien lo menciona, el tráfico ha aumentado día a día, y nuestras calles hoy en día son más estrechas y tenemos más vehículos”, señaló.

Piden trabajar con gobierno en un proyecto de movilidad

Ante los problemas de circulación, el dirigente del SUX planteó que los transportistas participen en una mesa de trabajo con las autoridades para diseñar alternativas que permitan agilizar el tránsito en Xalapa.

Explicó que ya existe un apartado relacionado con movilidad en el que podrían participar los distintos sectores del transporte para plantear propuestas.

“Sería bueno que todos los transportistas, junto con el gobierno, pudiéramos hacer algo diferente para poder darle más movilidad, más agilidad al tráfico”.

El representante pidió a la ciudadanía comprender los retrasos que registran las unidades mientras continúan las obras, al señalar que se trata de trabajos temporales que buscan mejorar la infraestructura de la capital.

“No nada más es que demoren las unidades por demorar, sino simplemente por las obras que se están realizando. Entendemos que son las mejoras de nuestra capital. Son obras temporales”.