FGE podrá disponer de ampliación de 100 mdp a partir de este sábado

FGE podrá disponer de ampliación de 100 mdp a partir de este sábado

septiembre 12, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- A partir de este sábado 12 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) podrá recibir su ampliación presupuestal de 100 millones de pesos, luego de que entró en vigor el decreto aprobado por el Congreso de Veracruz el pasado miércoles.

Con la publicación del decreto, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) quedó facultada para realizar, conforme a la disponibilidad de recursos, los ajustes y autorizaciones presupuestales necesarios para entregar la ampliación a la Fiscalía.

Desde 2016, la Fiscalía cuenta con autonomía financiera y tiene garantizado un presupuesto no menor al 1.5 por ciento del total de los recursos de la entidad, sin embargo, el recurso no se asigna y es la segunda ocasión que se le da dinero extraordinario a la FGE,

Los 100 millones de pesos estarán destinados al fortalecimiento de las capacidades operativas y administrativas de la FGE. Entre las acciones previstas están ocupar plazas operativas y administrativas vacantes, capacitar a servidores públicos y fortalecer los laboratorios de la Dirección General de Servicios Periciales con tecnología e insumos médicos y de laboratorio.

También se contempla rehabilitar y equipar el Servicio Médico Forense (Semefo) de Álamo Temapache.

De acuerdo con el dictamen, estas acciones buscan atender el déficit operativo en las Fiscalías Regionales, además de fortalecer la Dirección General de Servicios Periciales y mejorar la atención a las personas que acuden a presentar denuncias.

¿Cuánto presupuesto tiene la Fiscalía?

Para el ejercicio fiscal 2026, la FGE tiene asignados mil 980 millones 946 mil 2 pesos, de un presupuesto total del Gobierno de Veracruz por 177 mil 408 millones 439 mil 386 pesos.

Con la ampliación de 100 millones de pesos, los recursos adicionales representarán alrededor de 5 por ciento respecto al presupuesto original de la Fiscalía.

Sefiplan determinó que existe disponibilidad para cubrir la ampliación sin comprometer el equilibrio presupuestario ni la sostenibilidad financiera del estado.