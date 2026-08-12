“Por cobro de “moches” denuncian a diputada de Morena, Dorheny García

agosto 12, 2026

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La Fiscalía Anticorrupción inició la carpeta de investigación 539/2026, mediante la cual se investiga a la diputada local de Morena, Dorheny García Cayetano, por presunto abuso de autoridad.

La investigación se inició tras la denuncia de que la legisladora de Morena cobraba “moches” a dos trabajadores dados de alta en la nómina del Congreso de Veracruz y adscritos a su oficina.

El 7 de agosto, un excolaborador de la diputada local, José Alberto Flores Hernández, denunció públicamente un presunto esquema de cobro de “moches” dentro de la oficina legislativa de la morenista, mediante el cual —aseguró— se le exigía entregar 14 mil 700 pesos mensuales de su salario.

Flores Hernández denunció en redes sociales que, durante el tiempo que trabajó para la legisladora, el dinero debía ser entregado a una asistente cercana a García Cayetano, bajo el argumento de que esos recursos eran utilizados para pagar a personas que laboraban en la oficina, pero que no aparecían en la nómina oficial del Congreso de Veracruz.

El denunciante sostuvo que la práctica no habría sido exclusiva de su caso y afirmó que otros integrantes del equipo también estaban obligados a entregar parte de sus percepciones.

Ante la denuncia pública, la gobernadora Rocío Nahle García llamó al extrabajador de la diputada local a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y aportar las pruebas que sustentaran sus señalamientos, hecho que se formalizó el mismo martes.

En su conferencia de prensa, la mandataria estatal afirmó que una acusación de esa naturaleza debe acompañarse de evidencia, pues, de lo contrario, solo queda en el terreno del “golpeteo político”.

Nahle sostuvo que prácticas como el cobro de un porcentaje del salario a trabajadores no deben ocurrir en Morena ni en ningún otro partido político.

“No debe de ser eso, ni de Morena ni de ninguno. Me he encontrado también esos comentarios con otros personajes, de otros partidos; no debe de ser de nadie”, señaló.

La gobernadora insistió en que cualquier persona que afirme haber sido víctima de esa práctica debe acudir ante las autoridades competentes y presentar los elementos que acrediten la denuncia.

“A quien sea que esté sufriendo eso, lo invito a que ponga una denuncia. Que la presente en la Fiscalía Anticorrupción. Es muy fácil: aquí está mi recibo, a mí me pagan tanto, esta persona me pidió que le diera tanto, aquí está la grabación, aquí está el mensaje. Compruébese”, comentó en la conferencia del martes 11 de agosto.

La diputada local por el distrito de Xalapa, cercana al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, es la segunda legisladora de Morena señalada por presuntamente cobrar “moches” a extrabajadores. Antes, la diputada Victoria Gutiérrez Pérez fue acusada públicamente por una excolaboradora de exigirle parte de su salario; sin embargo, en ese caso no se conoció si los señalamientos derivaron en una denuncia penal.