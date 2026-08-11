La próxima semana emitirán convocatoria para elegir al nuevo titular del ORFIS

agosto 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa.- La próxima semana podría emitirse la convocatoria para iniciar formalmente el proceso de selección de quien ocupará la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), informó el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Miguel Domínguez Pintos.

El legislador explicó que recientemente se realizaron reformas a la legislación, impulsadas por la gobernadora Rocío Nahle, con las que se amplían los perfiles profesionales que podrán participar en el proceso.

“Hace unos días realizamos una reforma que presentó nuestra gobernadora Rocío Nahle a ciertas partes de nuestra legislación, en la cual incluye la apertura en los perfiles de trabajo o de personal a seleccionar de más asignaciones, de capacidades profesionales”, señaló.

Precisó que ahora podrán participar profesionistas de distintas áreas, y no únicamente abogados, al señalar que “la posibilidad de que haya administradores, que haya contadores, que no tan solo sean abogados”, además de economistas y otros perfiles.

También destacó que el proceso no estará limitado exclusivamente a profesionistas de Veracruz, por lo que podrán participar aspirantes de otros estados, de acuerdo con las nuevas disposiciones.

Sobre el procedimiento, indicó que la Comisión de Vigilancia tendrá participación directa en la selección de los perfiles y posteriormente se integrará una terna que será sometida a consideración del Congreso.

“Nos toca la Comisión de Vigilancia precisamente ser parte de él y, al final de ello, con el dictamen que entreguemos, las propuestas que entreguemos serán seleccionadas por el pleno y por la Junta de Coordinación Política para tener a una o un nuevo auditor general”, explicó.

El legislador adelantó que la convocatoria se estaría publicando la próxima semana: “Estamos por lanzar la convocatoria para que guste inscribirse, y por eso se abrió también los perfiles, para que guste inscribirse, pues pase por el proceso de selección”.

Respecto a los tiempos, subrayó que el procedimiento deberá concluir antes del 26 de septiembre, fecha en que termina el periodo de la actual auditora general del ORFIS, Delia González Cobos.

“Tiene que ser elegido nuestra representante o representante, varón o mujer, antes del 26 de septiembre, porque cuando fenece la actividad y la responsabilidad del actual, que es la maestra Delia González Ponce”, señaló.