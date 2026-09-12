Falta de medicamentos puede provocar recaídas en pacientes con tratamiento de salud mental

Falta de medicamentos puede provocar recaídas en pacientes con tratamiento de salud mental

septiembre 12, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- La falta de medicamentos para pacientes que reciben tratamiento por algún padecimiento de salud mental puede provocar recaídas o una agudización de los síntomas y, en determinados casos, incrementar el riesgo de conductas suicidas, advirtió el encargado de la dirección del Instituto Veracruzano de Salud Mental, Víctor Villanueva Hernández.

Explicó que, al igual que ocurre con otros padecimientos, la continuidad de los tratamientos psiquiátricos es importante para mantener estable al paciente, particularmente cuando se trata de medicamentos que deben tomarse diariamente.

“Sí, definitivamente sí, como cualquier otra enfermedad, (…) puede afectar mucho”, señaló.

El especialista explicó que cuando un paciente deja de tomar el medicamento indicado puede presentarse una recaída o una agudización de su condición.

Villanueva Hernández señaló que en algunos pacientes, dependiendo de las condiciones que presenten y de las comorbilidades asociadas, una descompensación puede incluso relacionarse con conductas suicidas.

“En algunos casos que te dan alguna comorbilidad que condicione el suicidio, sí”, respondió al ser cuestionado sobre si la interrupción del tratamiento podría llevar a un paciente al suicidio.

Ante la situación actual de disponibilidad de medicamentos, explicó que se han buscado alternativas para mantener los tratamientos, entre ellas la conciliación de medicamentos, que consiste en ajustar o cambiar un fármaco por otro disponible cuando es clínicamente viable.

“Hacemos magia y vamos haciendo que aguante el medicamento que tenemos, podemos hacer conciliación”, comentó.