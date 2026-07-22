Inteligencia artificial, feminicidio y seguros médicos, las prioridades de Morena para septiembre

julio 21, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados definió los cinco temas que encabezarán su agenda legislativa a partir del próximo 1 de septiembre, con un enfoque que combina la regulación de nuevas tecnologías, la protección de derechos y la atención a problemáticas sociales.

Entre los asuntos prioritarios destacan la creación de un marco legal para la inteligencia artificial, reformas para combatir el feminicidio y una iniciativa para poner freno a los presuntos abusos de las aseguradoras y los elevados costos de los hospitales privados.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que los trabajos preparatorios para el próximo periodo ordinario de sesiones ya están en marcha y adelantó que el grupo parlamentario buscará construir consensos con las demás fuerzas políticas para sacar adelante estas iniciativas.

Monreal explicó que uno de los temas de mayor relevancia será la regulación de la inteligencia artificial, al considerar que el acelerado desarrollo de esta tecnología exige una respuesta legislativa.

Señaló que se trata de un asunto que ha cobrado cada vez mayor importancia y cuya evolución está presionando a los congresos de todo el mundo para establecer reglas claras sobre su uso.

El legislador recordó que desde hace más de un año publicó un libro sobre inteligencia artificial, tema que, aseguró, ahora se convierte en una de las prioridades del Congreso mexicano debido a los desafíos que representa en materia tecnológica, económica, educativa y de protección de derechos.

Otro de los ejes centrales de la agenda será la reforma para fortalecer el combate al feminicidio.

Monreal indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que presentará una iniciativa en esta materia, la cual será analizada por la Cámara de Diputados como una de las primeras propuestas del nuevo periodo legislativo.

Asimismo, adelantó que se impulsará la ley reglamentaria derivada de la reforma constitucional en materia de pueblos originarios y afromexicanos. Precisó que el proceso incluirá consultas con las comunidades indígenas antes de avanzar en la discusión legislativa, con el propósito de cumplir con los principios de participación establecidos en la Constitución.

La agenda también contempla la discusión de una legislación sobre bienestar animal, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años y que Morena pretende incorporar entre las primeras reformas del periodo ordinario.

Sin embargo, Monreal puso especial énfasis en una iniciativa relacionada con el sector asegurador, la cual busca atender las quejas por los elevados costos de los seguros de gastos médicos mayores y las prácticas que, afirmó, han generado inconformidad entre los usuarios.

El coordinador parlamentario señaló que durante varios meses ha trabajado en este proyecto junto con otros grupos parlamentarios, con el objetivo de revisar los presuntos abusos cometidos por algunas compañías aseguradoras y analizar los altos cobros que realizan diversos hospitales privados por la atención médica.

Indicó que la intención es establecer un marco regulatorio que garantice mayor equilibrio entre las empresas prestadoras de servicios médicos, las aseguradoras y los usuarios, quienes en muchos casos enfrentan incrementos importantes en las primas de los seguros y costos hospitalarios cada vez más elevados.

Monreal subrayó que, aunque estas propuestas forman parte de la agenda legislativa de Morena, varios de los temas también son compartidos por otras bancadas, por lo que buscarán construir acuerdos amplios que permitan aprobar las reformas una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de septiembre.