Expo México Lindo y Querido reúne a más de 56 artesanos en el Parque Juárez

Expo México Lindo y Querido reúne a más de 56 artesanos en el Parque Juárez

septiembre 12, 2026

Ariadna GarcíaXalapa, Ver.-Más de 56 artesanos y artesanas participan este fin de semana en la Expo México Lindo y Querido, que se realiza en el parque Juárez de Xalapa, como parte de las actividades con motivo de las fiestas patrias.

Leonardo Ruiz Moreno, del Consejo Municipal, explicó que el encuentro se realiza con la participación del colectivo Veracruz Artesanal, integrado por más de 300 personas, quienes organizan distintas exposiciones en diversos puntos.

“Pues son ahorita más de 56 artesanos y artesanas. Tenemos de Xico, Coatepec, también de la capital, vinieron de Papantla, vinieron de Puebla y con motivo de nuestras fiestas patrias se está llevando a cabo esta expo”, señaló.

Detalló que los artesanos se encargan de la organización y logística del evento, mientras que el Consejo Municipal brinda apoyo con permisos y otros aspectos para su realización.Ruiz Moreno destacó que los participantes realizaron un donativo en efectivo al Consejo Municipal, recursos que serán destinados a programas de apoyo para personas en situación vulnerable.

“Todo eso va a ser ocupado para lo que es el tema de ‘Con más saludable’, el tema de fortalecer, así, ayudas, y pues obviamente mejorar el programa”, explicó.

Agregó que durante los dos primeros trimestres del año, estos programas han beneficiado a más de 60 mil personas de distintas colonias y sectores en situación vulnerable, así como a integrantes de la población LGBT+ y personas con discapacidad.

“Esta parte es muy importante, que el Consejo va hasta su domicilio y se les entrega de propia mano, a su domicilio, para que no tengan que venir a trasladarse”, afirmó.Entre los apoyos que se entregan se encuentran despensas y lentes.

Además, ante la próxima temporada de frío, se buscará reunir apoyos para entregar cobijas y prendas de abrigo a infantes, personas en situación de calle y otros sectores vulnerables.

“Vamos a buscar también ese apoyo para poder abrigar corazones, abrigar a infantes de esta temporada de frío. Tratar de buscar también el apoyo de cobijas para las personas en situación de calle”, agregó.

La Expo México Lindo y Querido permanecerá este fin de semana en el parque Juárez, donde visitantes podrán encontrar productos elaborados por artesanos de Veracruz y otros estados.