López Obrador reaparece, presenta su nuevo libro ‘Pueblo’

septiembre 30, 2026

En este busca profundizar en su interpretación de la historia política de México y cerrar, junto con su anterior texto “Grandeza”, la construcción conceptual de lo que denomina ‘Humanismo Mexicano’

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- A dos años de haber dejado la Presidencia de la República y tras mantenerse alejado de la vida pública, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este miércoles para presentar su nuevo libro, “Pueblo”, una obra con la que busca profundizar en su interpretación de la historia política de México y cerrar, junto con su anterior texto “Grandeza”, la construcción conceptual de lo que denomina Humanismo Mexicano.

Desde sus redes sociales, López Obrador explicó que originalmente había pensado titular “Gloria” a su nuevo libro, porque su intención era abordar la que calificó como una “fecunda historia política de México”.

Sin embargo, decidió llamarlo “Pueblo”, al considerar que esta palabra resume uno de los principios centrales de su concepción política: la soberanía popular.

“En una auténtica democracia, el soberano, el que manda, perdón por repetirlo, es el pueblo”, sostuvo el exmandatario al anunciar la publicación.

La reaparición ocurre después de un prolongado periodo de retiro voluntario de la vida pública.

En septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que López Obrador se había mantenido respetuoso de su administración y que no intervenía en las decisiones de gobierno.

Señaló incluso que el exmandatario se encontraba dedicado a la reflexión y a la escritura, mientras que la responsabilidad de gobernar correspondía a la actual administración.

El expresidente explicó que “Pueblo” da continuidad a “Grandeza”, publicado anteriormente y dedicado, según su propia descripción, a las raíces culturales de México, sus valores y su espiritualidad.

“Con estos dos libros termino de sustentar lo que denominamos Humanismo Mexicano”, afirmó.

López Obrador definió esta corriente como una “concepción y modelo alternativo” aplicado por el movimiento de la Cuarta Transformación, y sintetizó su esencia en una de las frases que caracterizaron su administración: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

De esta manera, “Pueblo” no se presenta únicamente como un recorrido por episodios de la historia política nacional, sino como parte de un esfuerzo del exmandatario por dejar plasmada su interpretación sobre el origen, desarrollo y fundamentos del proyecto político que encabezó durante su sexenio.

El título elegido también contiene una definición política.

López Obrador reconoció que la palabra “pueblo” puede generar molestia entre algunos sectores, pero defendió su utilización como una referencia directa al principio democrático de que la soberanía reside en la ciudadanía.