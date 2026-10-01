Asesinan a balazos a Alejandro Emiliano Reyes, juez de paz de Mazatepec, Morelos

septiembre 30, 2026

Alejandro Emiliano Reyes, juez de Paz del municipio de Mazatepec, Morelos, fue asesinado a tiros la noche del martes 29 de septiembre durante una emboscada armada en la comunidad de Cuauchichinola. En el mismo atentado, un inspector de la Policía Municipal que viajaba con él resultó herido de gravedad.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 21:45 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, en el suroeste de la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes policiales y testimonios vecinales, las víctimas se desplazaban a bordo de una camioneta Ford blanca con placas de circulación de Chihuahua cuando un comando armado interceptó la unidad y disparó en múltiples ocasiones. Vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de seguridad tras escuchar las detonaciones y gritos de auxilio.

Al arribar al sitio del ataque, paramédicos y agentes de seguridad confirmaron el fallecimiento del juzgador, quien quedó sin vida dentro del automóvil tras recibir múltiples impactos en el tórax y abdomen. Por su parte, el elemento policial fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital de la región —en el municipio vecino de Tetecala— para recibir atención quirúrgica.

Puede ser una imagen de ambulancia e iluminaciónMinutos antes de la medianoche, la Fiscalía Regional Sur Poniente tomó control de la escena e inició la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los agresores y determinar el móvil del crimen.

Mediante un comunicado oficial, la dependencia ministerial aclaró versiones preliminares difundidas en un inicio: “Derivado de estos lamentables hechos, uno de los servidores públicos perdió la vida en el lugar, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Cabe señalar que las dos víctimas no son padre e hijo, como ha trascendido en algunos medios de comunicación”.

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales procesaron la zona para el embalaje de casquillos y el levantamiento de evidencias, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó el cuerpo del funcionario a sus instalaciones. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas ni pistas sobre el paradero de los atacantes, quienes habrían huido con dirección a la cabecera municipal.

Los juzgados de Paz forman parte de la estructura jurisdiccional coordinada con los ayuntamientos para preservar el orden y la convivencia comunitaria. Entre sus funciones principales figuran la calificación y sanción de infracciones administrativas, el seguimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno, y la mediación o conciliación de conflictos vecinales para evitar su escalamiento penal.