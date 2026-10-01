BMW lanza plan de rescate: recurre a la IA, recorta directivos y alista dos modelos

septiembre 30, 2026

Ante el desplome de sus títulos bursátiles y el enfriamiento del mercado global, el fabricante automotriz alemán BMW presentó este miércoles un ambicioso plan de reestructuración corporativa centrado en el despliegue de inteligencia artificial, la reducción de puestos directivos y la llegada de dos nuevos modelos al mercado. La estrategia busca recuperar la confianza de los inversionistas tras una serie de advertencias sobre menores beneficios operativos.

⇒ La presentación de la nueva hoja de ruta tuvo lugar durante un encuentro de dos días con inversionistas realizado entre las instalaciones de Gut Schwaerzenbach, en Baviera, y la sede central de la firma en Múnich. Llega en un momento crítico: las acciones de la automotriz han caído más de un tercio en el último año, tocando su nivel más bajo en más de seis años.

Entre las medidas más destacadas del plan, BMW pretende eliminar para mediados de 2027 una quinta parte (20%) de sus divisiones y los puestos directivos vinculados a ellas. En esa transición, la inteligencia artificial desempeñará un papel central para simplificar procesos internos, reducir costos operativos y agilizar la toma de decisiones.

La empresa ya había respondido al deterioro financiero con un esquema de reducción de personal que prevé afectar a cerca de 8,000 plazas laborales en Alemania, sumándose al repliegue de costos que también ejecutan competidores locales como Volkswagen y Mercedes-Benz.

El presidente ejecutivo de BMW, Milan Nedeljković, rechazó catalogar la estrategia simplemente como un ajuste financiero a la baja. “No se trata de un programa de recorte de gastos. En unas condiciones cada vez más difíciles, hemos definido unas medidas iniciales para reposicionarnos y las aplicaremos con gran impulso”, sostuvo el directivo, asegurando que la reorganización permitirá a la firma alemana encarar la “feroz competencia” que marcará al sector.

El golpe del mercado chino y las metas a largo plazo

La industria europea del automóvil enfrenta una combinación adversa: debilidad de la demanda interna, presiones arancelarias en Estados Unidos y una acelerada ofensiva comercial de los fabricantes chinos. En el caso de BMW, su reputación histórica de estabilidad financiera tropezó en junio cuando emitió su tercera advertencia de menores ganancias en poco más de tres años, afectada por el desplome de ventas en China.

Con este golpe de timón, BMW fijó un objetivo a medio plazo para los márgenes de su división principal de automoción de entre el 3% y el 5% para 2028. La meta definitiva apunta a restablecer la rentabilidad habitual a principios de la década de 2030, con márgenes previstos de entre 8% y 10%, muy por encima del modesto 2.3% reportado en sus últimos balances trimestrales.