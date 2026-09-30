Volaris se suma a Aeroméxico y frena operaciones en Tulum

septiembre 30, 2026

La conectividad del sur del Caribe mexicano enfrenta uno de sus momentos más críticos. Volaris confirmó que suspenderá temporalmente todas sus operaciones hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Tulum a partir del 7 de enero de 2027. La medida agrava el aislamiento de la terminal operada por el consorcio militar Grupo Mundo Maya, sumándose a la salida de Aeroméxico, que cesó sus frecuencias en el destino a finales de septiembre.

⇒ La aerolínea de bajo costo detalló que la decisión se tomó tras una rigurosa evaluación de rentabilidad frente a factores de ocupación menores a lo proyectado y una fuerte acumulación de costos en la industria aérea.

A partir de este fin de semana, Volaris dejará de comercializar boletos para fechas posteriores al 7 de enero, garantizando los itinerarios previos y ofreciendo reacomodos, vales electrónicos o reembolsos íntegros para los usuarios afectados tras esa fecha.

Detrás de la salida de las aerolíneas convergen presiones directas sobre los costos por asiento. Volaris identificó un entorno operativo adverso marcado por:

Alza de derechos a turistas: El incremento del 35% programado para el Derecho de No Residente (DNR), gravamen que impacta de lleno al viajero internacional.

Tarifas e insumos en aumento: El encarecimiento de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), los servicios de navegación aérea provistos por SENEAM y el costo del combustible para aeronaves.

La retirada de las dos aerolíneas del país no es un hecho aislado, sino el reflejo de un desplome sostenido en la afluencia de visitantes. Registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revelan que la terminal de Tulum movilizó 471 mil 500 pasajeros en el primer semestre de 2026, un retroceso del 33.2% respecto a los 705 mil 400 del mismo lapso en 2025.

El retroceso es más severo en el turismo foráneo, clave para la viabilidad del polo turístico: el tráfico internacional se derrumbó 40.8% semestral (apenas 247 mil 100 usuarios frente a los 417 mil 600 del año previo) y registró caídas mensuales de hasta 63.2% al cierre del periodo.