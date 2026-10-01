Empresas de capital humano integran la IA en su estrategia global de talento

Empresas de capital humano integran la IA en su estrategia global de talento

septiembre 30, 2026

La inteligencia artificial ha transformado radicalmente la gestión del capital humano. Sin embargo, responder a la evolución del mercado laboral exige ir más allá de la adopción tecnológica: requiere desarrollar capacidades, diversificar fuentes de talento e implementar marcos de gobernanza responsable, según destaca el Reporte de Sustentabilidad 2025-2026 “Working to Change the World: Human First, Digital Always” de ManpowerGroup.

“Ayudar a las personas a encontrar un trabajo significativo es una de las formas más poderosas de transformar vidas. A medida que la inteligencia artificial redefine el mundo laboral, nuestro enfoque está en garantizar que las personas cuenten con las habilidades, la confianza y el acceso a oportunidades que necesitan para avanzar”, señaló Ruth Harper, Chief Marketing & Sustainability Officer de ManpowerGroup.

Frente a este panorama, las organizaciones de recursos humanos impulsan programas estratégicos para alinear la formación de habilidades con la demanda emergente, identificando tendencias clave y preparando a los profesionales para asumirlas.

En este contexto, ManpowerGroup posiciona el desarrollo de competencias como eje central de su pilar Personas y Prosperidad. A través de la iniciativa SmartStart, la firma busca capacitar a un millón de personas en Estados Unidos para responder a la demanda de la industria de semiconductores, en alianza con SEMI, Arizona State University, Maricopa County Community College District y Junior Achievement. Asimismo, el programa Manpower MyPath superó los 332 mil participantes, mientras que Experis Academy capacitó a más de 6 mil profesionales en 12 países europeos en tecnologías como SAP y AWS.

Esta transformación digital trasciende los programas externos e impacta directamente la operación interna de las organizaciones.

Durante el periodo reportado, ManpowerGroup desarrolló y mantuvo 123 herramientas de IA y registró 30,000 acciones formativas en la materia, logrando que el 80% de sus colaboradores utilice soluciones de IA en su trabajo diario.

El enfoque metodológico consiste en fortalecer primero las capacidades internas para posteriormente integrar la tecnología en los servicios prestados a candidatos, clientes y colaboradores.

Como resultado, se realizaron más de 25,000 entrevistas asistidas por IA, de las cuales 8 de cada 10 se llevaron a cabo fuera del horario laboral habitual, ofreciendo mayor flexibilidad a los postulantes y alcanzando un 87% de satisfacción.

El objetivo es utilizar la tecnología para ampliar el acceso y mejorar la experiencia de las personas, manteniendo el componente humano en el centro de las decisiones.

“Este informe refleja avances concretos: crear talento a escala, abrir caminos hacia nuevas oportunidades profesionales y aprovechar la tecnología para fortalecer a las personas, no para sustituirlas”, señaló Ruth Harper.

La incorporación de inteligencia artificial abre una segunda dimensión para las organizaciones de capital humano: no sólo cómo utilizarla, sino bajo qué criterios hacerlo.

Para garantizar una aplicación ética, la firma fortaleció la gobernanza de tecnologías emergentes mediante la evolución de su Comité de IA Ética y la creación de AIDA (AI, Data, Analytics and Innovation), marco encargado de supervisar de forma transversal la evaluación e implementación de nuevas herramientas.

En materia ambiental y corporativa, ManpowerGroup reportó una reducción del 24% en sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2019 y una disminución del 13% en las emisiones de su flota durante 2025, impulsada por una mayor adopción de vehículos eléctricos en mercados clave como México.

Por su parte, Jonas Prising, Presidente y CEO de ManpowerGroup, destacó:

“El mundo laboral está experimentando una transformación acelerada. La tecnología y la evolución de las habilidades requeridas están redefiniendo la forma en que las organizaciones crecen y las personas desarrollan sus carreras profesionales.

Las organizaciones que prosperarán serán aquellas que combinen la tecnología con las capacidades humanas para ampliar el acceso a oportunidades, fortalecer la resiliencia de la fuerza laboral y ayudar a las personas a generar valor de nuevas maneras. El reporte Working to Change the World de este año refleja ese compromiso”.