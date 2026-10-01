Empresas de capital humano integran la IA en su estrategia global de talento
septiembre 30, 2026
La inteligencia artificial ha transformado radicalmente la gestión del capital humano. Sin embargo, responder a la evolución del mercado laboral exige ir más allá de la adopción tecnológica: requiere desarrollar capacidades, diversificar fuentes de talento e implementar marcos de gobernanza responsable, según destaca el Reporte de Sustentabilidad 2025-2026 “Working to Change the World: Human First, Digital Always” de ManpowerGroup.
“Ayudar a las personas a encontrar un trabajo significativo es una de las formas más poderosas de transformar vidas. A medida que la inteligencia artificial redefine el mundo laboral, nuestro enfoque está en garantizar que las personas cuenten con las habilidades, la confianza y el acceso a oportunidades que necesitan para avanzar”, señaló Ruth Harper, Chief Marketing & Sustainability Officer de ManpowerGroup.
Frente a este panorama, las organizaciones de recursos humanos impulsan programas estratégicos para alinear la formación de habilidades con la demanda emergente, identificando tendencias clave y preparando a los profesionales para asumirlas.
En este contexto, ManpowerGroup posiciona el desarrollo de competencias como eje central de su pilar Personas y Prosperidad. A través de la iniciativa SmartStart, la firma busca capacitar a un millón de personas en Estados Unidos para responder a la demanda de la industria de semiconductores, en alianza con SEMI, Arizona State University, Maricopa County Community College District y Junior Achievement. Asimismo, el programa Manpower MyPath superó los 332 mil participantes, mientras que Experis Academy capacitó a más de 6 mil profesionales en 12 países europeos en tecnologías como SAP y AWS.
Esta transformación digital trasciende los programas externos e impacta directamente la operación interna de las organizaciones.
Durante el periodo reportado, ManpowerGroup desarrolló y mantuvo 123 herramientas de IA y registró 30,000 acciones formativas en la materia, logrando que el 80% de sus colaboradores utilice soluciones de IA en su trabajo diario.
El enfoque metodológico consiste en fortalecer primero las capacidades internas para posteriormente integrar la tecnología en los servicios prestados a candidatos, clientes y colaboradores.
Como resultado, se realizaron más de 25,000 entrevistas asistidas por IA, de las cuales 8 de cada 10 se llevaron a cabo fuera del horario laboral habitual, ofreciendo mayor flexibilidad a los postulantes y alcanzando un 87% de satisfacción.
El objetivo es utilizar la tecnología para ampliar el acceso y mejorar la experiencia de las personas, manteniendo el componente humano en el centro de las decisiones.
“Este informe refleja avances concretos: crear talento a escala, abrir caminos hacia nuevas oportunidades profesionales y aprovechar la tecnología para fortalecer a las personas, no para sustituirlas”, señaló Ruth Harper.
La incorporación de inteligencia artificial abre una segunda dimensión para las organizaciones de capital humano: no sólo cómo utilizarla, sino bajo qué criterios hacerlo.
Para garantizar una aplicación ética, la firma fortaleció la gobernanza de tecnologías emergentes mediante la evolución de su Comité de IA Ética y la creación de AIDA (AI, Data, Analytics and Innovation), marco encargado de supervisar de forma transversal la evaluación e implementación de nuevas herramientas.
En materia ambiental y corporativa, ManpowerGroup reportó una reducción del 24% en sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 2019 y una disminución del 13% en las emisiones de su flota durante 2025, impulsada por una mayor adopción de vehículos eléctricos en mercados clave como México.
Por su parte, Jonas Prising, Presidente y CEO de ManpowerGroup, destacó:
“El mundo laboral está experimentando una transformación acelerada. La tecnología y la evolución de las habilidades requeridas están redefiniendo la forma en que las organizaciones crecen y las personas desarrollan sus carreras profesionales.
Las organizaciones que prosperarán serán aquellas que combinen la tecnología con las capacidades humanas para ampliar el acceso a oportunidades, fortalecer la resiliencia de la fuerza laboral y ayudar a las personas a generar valor de nuevas maneras. El reporte Working to Change the World de este año refleja ese compromiso”.