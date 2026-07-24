Taxistas denuncian «un mundo» de concesiones «clonadas» en Veracruz; Xalapa, entre los municipios más afectados

julio 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La circulación de taxis con concesiones presuntamente «clonadas» se ha convertido en un problema que afecta a gran parte del estado de Veracruz, siendo Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos algunos de los municipios con mayor incidencia, denunció el secretario general del Sindicato de Taxistas «Miguel Alemán», Guillermo Zelaya de Jesús.

El líder transportista aseguró que esta práctica también se ha detectado en municipios como Naolinco y Jilotepec, por lo que pidió al Gobierno del Estado reactivar los operativos de supervisión para frenar la operación de estas unidades.

«Son miles en todo el estado de Veracruz. En Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa y las localidades de Naolinco, Jilotepec, en fin, en muchos de los 212 municipios han metido carros con concesiones clonadas», afirmó.

Explicó que el problema comenzó a crecer cuando dejaron de realizarse los operativos de las delegaciones regionales de Transporte Público, situación que, dijo, fue aprovechada por personas que comenzaron a vender documentos apócrifos.

«A raíz de que dejaron de hacerse los operativos de las delegaciones regionales hay líderes mañosos, o no sé a quién se le ocurrió andar vendiendo concesiones clonadas», comentó.

Zelaya de Jesús recordó que únicamente el Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de Transporte, tiene la facultad de otorgar concesiones para el servicio de taxi, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por quienes ofrecen este tipo de documentos.

«La población veracruzana no se deje engañar. No hay concesiones; quien las entrega es el Gobierno a través de la Dirección de Transporte», subrayó.

El dirigente explicó que muchas personas adquieren de buena fe estas supuestas concesiones y después descubren que fueron víctimas de un fraude, ya que los responsables utilizan documentos falsificados para hacer pasar las unidades como legales.

«Han detenido muchas unidades clonadas de coches nuevos; piensan que ya les vendieron una concesión y el único que se beneficia es quien la vendió, porque ahora con la inteligencia artificial se les hace fácil clonar los pagos y las cartulinas de empadronamiento», señaló.

Añadió que esta situación representa una competencia desleal para los concesionarios legalmente establecidos, que además enfrentan la operación de plataformas digitales y de vehículos particulares que ofrecen el servicio de transporte sin autorización.