Preocupa a vecinos contaminación en lagos de Las Ánimas

julio 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.-El tono verdoso, la densidad pantanosa y los malos olores que emergen de los lagos principales del fraccionamiento Las Ánimas, situados entre la avenida Araucarias y Paseo de las Palmas, encendieron las alarmas entre vecinos y usuarios habituales de este emblemático espacio público de Xalapa.

Habitantes de la zona atribuyeron parte del severo deterioro ambiental a las malas prácticas de algunos visitantes, quienes alimentan a las parvadas de patos con productos procesados y comida chatarra con alto contenido graso, cuyos desperdicios terminan suspendidos en el flujo hídrico.

Testigos del sector detallaron que es recurrente observar a personas arrojando frituras y grasas saturadas a los ejemplares, residuos que forman capas aceitosas sobre la superficie e impactan negativamente el ecosistema lacustre.

Los colonos advirtieron que la contaminación del embalse ya comenzó a repercutir directamente en la conducta y salud de las aves que habitan el lugar, las cuales han comenzado a desplazarse hacia las orillas y evitar el contacto prolongado con la corriente teñida de verde.

La emanación de fétidos vapores es perceptible incluso por automovilistas y peatones que transitan a diario sobre los ejes viales aledaños, afectando la imagen urbana de una de las zonas residenciales más transitadas del municipio.

Las familias del fraccionamiento hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de Xalapa para que la Dirección de Medio Ambiente y las áreas operativas correspondientes realicen un estudio técnico sobre la calidad del agua.

Asimismo, solicitaron jornadas integrales de limpieza, desazolve y la colocación de señalética preventiva para concientizar a los paseantes sobre la prohibición de arrojar comida procesada a los animales, advirtiendo que la recuperación del sitio requerirá de una labor coordinada entre las autoridades locales y la sociedad civil.

Cabe recordar que personal municipal ha realizado labores de limpieza en el sitio y se requiere el reforzamiento de estas acciones en la zona.