Se debe ser prudente, dice gobernadora sobre viaje de regidor morenista de Coatepec a China

julio 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El Ayuntamiento de Coatepec debe transparentar el tema del viaje a China del regidor séptimo, Édgar Manuel Díaz Quiróz, quien presuntamente viajó a China para participar en un curso de capacitación sobre seguridad y que derivó en un escándalo en el Pueblo Mágico.

La gobernadora Rocío Nahle García consideró que se debe ser prudente con estos temas y dijo desconocer sobre el viaje del regidor morenista, quien estará casi 20 días en el país asiático en representación del alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández.

“Desconozco, para eso debe tener el permiso del cabildo, si se va a retirar y al extranjero y se supone que va por temas de trabajo ahí el cabildo le tiene que autorizar, debe ser prudente”.

Si bien, dijo, hay un catálogo de cosas que no se deben hacer por parte de servidores públicos de extracción Morena, dijo que se debe aclarar cuál es el tema al que va, cuál es el motivo, su agenda y los recursos con los que acude a China.

“Hay un catálogo de cosas que no se deben hacer, pero si se va a trabajar, puede irse, si se va a trabajar a un tema específico, por ejemplo Ernesto Pérez Astorga ha ido a Alemania porque ha tenido que ir a la feria de desarrollo económico, pero ha traído cosas”.

Hay que señalar que recientemente se dio a conocer que el regidor de Morena viajó a China para participar en una evento de seguridad pública por más de 20 días, aunque se corre versiones que fue a vacacionar al país de asia.