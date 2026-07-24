FGR altera investigación por ejercicio de Alejandro Leyva

julio 24, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Cuernavaca, Morelos, 24 de julio.- El gobierno federal informó que la investigación por el asesinato del periodista oaxaqueño Alejandro Leyva fue atraída en su totalidad por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó establecer contacto directo con la familia de la víctima y con representantes del gremio periodístico para garantizar que el crimen no quede impune.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que, aunque existen diversos casos que se investigan de manera coordinada entre las fiscalías estatales y las autoridades federales, en este homicidio la FGR asumió plenamente las indagatorias, por lo que se trata ya de un expediente de carácter federal.

“Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República y es un caso que vamos a trabajar el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía General de la República; ya es una investigación federal”, afirmó durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, Morelos.

Cuestionado sobre si existen indicios de alguna responsabilidad de autoridades o sobre las líneas de investigación, García Harfuch indicó que las pesquisas apenas se encuentran en una etapa inicial, por lo que evitó adelantar hipótesis.

“Apenas va iniciando la investigación, pero sí es importante que sepa la ciudadanía que ya es una investigación que asumió la federación”, puntualizó.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, se realizará una reunión con la familia del periodista asesinado y con comunicadores que han solicitado la intervención del Gobierno federal para exigir justicia.

“Agregar que por instrucción de la presidenta tendremos reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión por la exigencia de que el homicidio no quede impune”, señaló.

La funcionaria subrayó que el compromiso del Gobierno federal es evitar cualquier escenario de impunidad y dar seguimiento al caso hasta su esclarecimiento.

“La instrucción de la presidenta es muy clara, como en otros casos: que no hay impunidad”, enfatizó.

El asesinato de Alejandro Leyva generó condenas de organizaciones periodísticas y de defensores de la libertad de expresión, quienes han demandado una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.