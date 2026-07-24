Plan Morelos reduce más de 50% los homicidios en dos años; baja extorsión sigue como reto

julio 24, 2026

Estado baja de 3.5 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Cuernavaca, Morelos, 24 de julio.- A tres meses de la puesta en marcha del Plan Morelos, el gobierno federal aseguró que la estrategia de seguridad comenzó a reflejar resultados en la entidad con una reducción de 54 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, al pasar de 3.5 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 1.6 en junio de 2026, aunque reconoció un incremento en las denuncias por extorsión.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Cuernavaca, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó el balance de incidencia delictiva al cierre de junio y destacó que la disminución más pronunciada en los homicidios coincide con la implementación del Plan Morelos en abril de este año, basado en una mayor coordinación entre autoridades, inteligencia e investigación.

La funcionaria explicó que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2019, además de representar una disminución de 43 por ciento respecto a junio de 2025, lo que, afirmó, evidencia el impacto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el estado.

Además de los homicidios, otros delitos de alto impacto también mostraron una tendencia descendente. En comparación con la cifra preliminar de 2026 frente a 2025, estos ilícitos disminuyeron 9 por ciento, revirtiendo la tendencia de crecimiento observada durante varios años.

El robo de vehículo con violencia también registró una reducción significativa. Entre septiembre de 2024 y junio de 2026 el promedio diario cayó 32 por ciento, descenso que, de acuerdo con el SESNSP, se aceleró tras el inicio del Plan Morelos.

Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo periodo de 2025, las autoridades reportaron reducciones de 30 por ciento en robo a transportista con violencia, 22.7 por ciento en robo a casa habitación con violencia, 14.9 por ciento en robo a transeúnte, 10.5 por ciento en lesiones dolosas y 10 por ciento en feminicidio.

El único delito que mostró un incremento fue la extorsión. No obstante, Figueroa sostuvo que el aumento en las carpetas de investigación no necesariamente refleja una mayor incidencia delictiva, sino una mayor confianza de la población para denunciar y una mejor capacidad institucional para convertir los reportes ciudadanos, especialmente los recibidos a través de la línea anónima 089, en investigaciones formales.

La funcionaria afirmó que fortalecer la denuncia y judicializar estos casos permitirá combatir la impunidad y mejorar la respuesta de las autoridades frente a este delito.