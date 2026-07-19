Deporte y música: Xalapa vibra con la «Social Coffee Run & Party» de 5K

julio 19, 2026

Juan David Castilla

La mañana del sábado se llevó a cabo la carrera de cinco kilómetros denominada “Social Coffee Run & Party”, un evento deportivo que logró reunir a cientos de corredores en las principales calles del centro de la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.

El banderazo de salida y la meta se ubicaron sobre la calle Francisco I. Madero, en las inmediaciones del tradicional barrio de Xallitic. Desde las primeras horas del día, se observó a una gran cantidad de participantes, la gran mayoría portando prendas deportivas en color negro.

El evento destacó no solo por su convocatoria deportiva, sino por su propuesta recreativa: el recorrido estuvo ambientado por un DJ que, desde la batea de una camioneta en movimiento, que acompañó e impulsó el paso de los atletas con mezclas musicales a lo largo del circuito.

El trayecto desafió a los corredores con la característica topografía de Xalapa, incluyendo demandantes pendientes y subidas pronunciadas.

Conforme avanzaba el contingente, las calles se vistieron de fiesta mientras el público local salía a las aceras y balcones para alentar a los deportistas, quienes compartían el esfuerzo entre sonrisas, fotografías y grabaciones telefónicas para capturar la experiencia.

Al concluir el circuito de cinco kilómetros y cruzar el arco de meta de regreso en Francisco I. Madero, los exhaustos pero motivados participantes se agruparon en para celebrar el logro físico y degustar café y bocadillos obsequiados por la cafetería Alemi, ubicada sobre la calle mencionada.

El evento reafirmó el interés de la comunidad xalapeña por las actividades al aire libre que fusionan el deporte con la cultura urbana y la diversión, cerrando la jornada con un balance positivo de convivencia y sana recreación.