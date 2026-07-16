Ya viene la tercera edición del Mercadito Bicentenario

julio 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Xalapa se alista para la tercera edición del Mercadito Bicentenario el 1 y 2 de agosto próximos en un horario de 10 a 18 horas.

El director de Desarrollo Económico, Fernando Arana Watty, recordó que se han ido cambiando a los expositores para darle oportunidad al mayor número de emprendedores posible.

«Cada mes tenemos esta dinámica, está establecido en el parque Bicentenario, es un espacio público que estaba un poquito abandonado, muy cercano al centro de la ciudad».

En este espacio se encuentran más de 50 comerciantes de rubros como gastronomía y artesanías.

«Hay temas culturales, hemos tenido en ediciones anteriores grupos de diferentes géneros, por lo que invitamos a las familias a que caminen el parque y consuma local», dijo.