Alerta en Xalapa: Diana Paola desaparece por segunda vez en cinco años

julio 13, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Por segunda ocasión en un lapso de cinco años, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz y el Protocolo Alba de la Fiscalía General del Estado activaron los mecanismos de alerta urgente tras reportarse la desaparición de la menor Diana Paola Cote García, de 15 años de edad, en la capital del estado.

La adolescente fue vista por última vez el pasado sábado 11 de julio en Xalapa, lo que encendió de inmediato las alarmas entre sus familiares y seres queridos ante el riesgo inminente de que pueda ser víctima de la comisión de un delito.

Esta no es la primera vez que la integridad de Diana Paola se encuentra en peligro. De acuerdo con los registros históricos de las autoridades locales, la menor ya había sido reportada como desaparecida el 9 de noviembre de 2021, cuando tenía apenas 11 años de edad y quedó registrado bajo el folio 21/SB 1872U-21ZC.

Aunque en aquella ocasión fue localizada, la historia se repite este fin de semana bajo circunstancias que vuelven a poner en vilo a su entorno.

Para esta nueva alerta, emitida bajo el folio 26/CI 0610U-26ZC, las autoridades compartieron la media filiación actualizada de la estudiante de preparatoria para facilitar su identificación por parte de la ciudadanía. La joven cuenta actualmente con una estatura de 1.55 metros, complexión delgada, un peso aproximado de 45 kilogramos y tez morena clara.

Respecto a sus rasgos físicos, tiene el cabello castaño oscuro, lacio y largo, ojos grandes de color café oscuro, cejas delgadas, nariz chata, labios grandes y mentón recto.

Como señas particulares recientes, se confirmó que Diana Paola presenta acné en el rostro, usa brackets y mantiene la ausencia de molares superiores. Al momento de su desaparición, vestía una playera color guinda, una falda circular negra que le llega a la rodilla y tenis blancos del número 23.

Debido a su minoría de edad y al contexto de vulnerabilidad por reincidencia, las autoridades ministeriales instaron a la población a compartir únicamente información fidedigna que coadyuve a dar con su paradero.

Para cualquier dato útil, la Fiscalía Especializada pone a disposición del público las líneas telefónicas 2281 68 21 43 y 2281 68 21 44, con las extensiones 4044 o 4045, además del correo electrónico protocoloalba@fiscaliaveracruz.gob.mx.

De igual forma, la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene activa su línea directa las 24 horas a través del número 228 319 3187, el correo institucional busqueda.veracruz@gmail.com y el número de emergencias 911.