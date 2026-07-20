Se cumple un mes de la desaparición de Omar de Luna en Tecolutla

Se cumple un mes de la desaparición de Omar de Luna en Tecolutla

julio 20, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Transcurrido un mes del reporte de desaparición del joven Omar de Luna en el municipio de Tecolutla, su familia denunció públicamente una severa burocracia, omisiones policiales y lentitud por parte de las instituciones encargadas de procurar justicia, por lo que emitieron un llamado urgente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para que ordene agilizar las investigaciones y reforzar los operativos de localización en la región.

El joven, conocido como «El Flaquito», fue visto por última vez la noche del pasado 18 de junio, cuando salió de su domicilio tras recibir una supuesta solicitud para brindar un servicio de masajes en un establecimiento hotelero de la zona centro.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, Argelia de Luna, el desplazamiento resultó atípico, pues la víctima solía atender exclusivamente en su vivienda. Desde esa fecha, se desconoce su paradero.

Los familiares señalaron que las primeras horas del reporte estuvieron marcadas por la inacción de las autoridades locales. Al acudir a la Policía Municipal de Tecolutla durante la misma noche de los hechos, los elementos se negaron a intervenir bajo el argumento de no contar con armamento para efectuar la búsqueda.

Asimismo, denunciaron que el alcalde desestimó la solicitud de auxilio alegando que sus funciones se limitaban al ámbito puramente administrativo.

A la falta de respuesta municipal se sumó el retraso en la apertura de la carpeta de investigación PZR/FIM/FEADPD/060/2026. La denuncia formal no pudo presentarse de inmediato en la subsede de Papantla debido a la falta de energía eléctrica en las instalaciones ministeriales, logrando concretarse hasta el 20 de junio en la ciudad de Poza Rica, situación que derivó en la pérdida de 48 horas fundamentales para el rastreo inicial.

Actualmente, la familia recrimina que los dictámenes periciales y las solicitudes de acceso a grabaciones de videovigilancia han registrado demoras de entre 10 y 30 días para su autorización e integración al expediente.

A este escenario se añade la circulación de material falso generado con inteligencia artificial en plataformas digitales, el cual busca revictimizar al joven e interferir en la indagatoria.

La desaparición de Omar de Luna se enmarca en un contexto de deterioro de la seguridad pública en la franja costera del norte de la entidad. En meses recientes, la zona ha registrado una serie de eventos de alto impacto que incluyen la detención y vinculación a proceso del exdirector de la Policía Municipal de Tecolutla, Plácido «N», y su escolta, investigados por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en agravio de dos conductores de transporte público.