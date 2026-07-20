Por vacaciones de verano refuerzan vigilancia en colonias; piden reforzar seguridad en viviendas

Por vacaciones de verano refuerzan vigilancia en colonias; piden reforzar seguridad en viviendas

julio 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa intensificó los recorridos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para prevenir robos a casa habitación y en planteles educativos que permanecerán sin actividades.

El director de la corporación, Alfonso Gómez Vázquez, explicó que durante estas semanas la prioridad es proteger los inmuebles que quedan sin vigilancia por la salida de sus propietarios.

«La estrategia está enfocada principalmente en las casas habitación y en las escuelas que permanecen solas durante el periodo vacacional», señaló.

El funcionario indicó que actualmente la dependencia dispone de alrededor de 90 elementos operativos distribuidos entre la Policía Municipal, la Unidad de Tránsito y la Brigada Animal, además del personal del área de Prevención del Delito que participa en los recorridos.

«Tenemos aproximadamente 90 elementos en operación y también se suma el personal de Prevención del Delito para fortalecer la presencia en las calles», comentó.

Gómez Vázquez exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas antes de salir de vacaciones, como dejar algunas luces encendidas, avisar a vecinos de confianza sobre su ausencia y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades.

«Es importante no dejar las viviendas desprotegidas, mantener comunicación con los vecinos y reportar cualquier situación al 911 o a los números de emergencia municipales», dijo.

Asimismo, señaló que muchas viviendas son vulnerables porque cuentan con cerraduras de baja seguridad, por lo que recomendó invertir en chapas más resistentes y, de ser posible, instalar cámaras de videovigilancia.

«Muchos robos ocurren porque las casas tienen candados o chapas muy sencillas; es recomendable reforzar la seguridad con mejores cerraduras o cámaras», afirmó.