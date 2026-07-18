Xalapa fortalece vigilancia en colonias de mayor riesgo; elaboran censo de familias vulnerables

julio 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Ante la actual temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Xalapa mantiene un trabajo permanente en las colonias con mayor riesgo de deslaves.

Además, el gobierno municipal avanza en la elaboración de un censo de familias vulnerables que permitirá fortalecer las acciones de prevención y atención, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

La edil señaló que desde el pasado 15 de mayo, cuando inició formalmente la temporada de lluvias, se instaló el Sistema Municipal de Protección Civil, el cual ha sesionado de manera constante para dar seguimiento a las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

Explicó que actualmente se realizan brigadas permanentes en colonias como Dolores Hidalgo, Independencia, Colosio y otras ubicadas en la zona norte del municipio, donde se han identificado los principales riesgos por deslaves.

«Traemos un brigadeo permanente en algunas colonias donde son más vulnerables. La Dolores Hidalgo, Independencia, la Colosio y otras colonias que están en la parte norte del municipio», expresó.

Griego Ceballos destacó que, con el apoyo de la Universidad Veracruzana, se lleva a cabo un censo para identificar y geolocalizar a las familias que podrían estar en mayor riesgo, principalmente por deslizamientos de tierra.

«Estamos haciendo un censo de familias que están en vulnerabilidad y que pueden correr algún riesgo de deslave. Nos está ayudando la Universidad Veracruzana y en algunos meses tendremos ya nuestro censo de las personas y familias más vulnerables geolocalizadas», dijo.

Añadió que la estrategia también contempla la participación ciudadana mediante alrededor de 50 brigadas comunitarias, cuyos integrantes apoyan en el monitoreo de las condiciones de sus colonias y reportan oportunamente cualquier situación de riesgo.

Recordó que durante las lluvias registradas en junio fue necesaria la evacuación preventiva de dos familias de la colonia Luis Donaldo Colosio debido al riesgo de deslave, aunque posteriormente pudieron regresar a sus viviendas.

Además, informó que las precipitaciones han provocado la caída de más de 100 árboles en distintos puntos de la ciudad, mientras que personal municipal continúa revisando edificios y unidades habitacionales como Xalapa 2000, Nuevo Xalapa, Agua Santa II, Infonavit y Fovissste para detectar posibles afectaciones y prevenir incidentes.